AMD Ryzen 8040 z układami XDNA oficjalnie zaprezentowane. APU Strix Point z Zen 5 i XDNA 2 w 2024 roku

W ostatnich latach AMD przyzwyczaiło nas do tego, że kolejne generacje procesorów APU dla laptopów debiutowały na targach CES w Las Vegas, a w kolejnych miesiącach mozolnie pojawiały się w pierwszych notebookach. Wygląda na to, że podczas nadchodzących targów CES 2024 może nie dojść do kolejnej tego typu premiery. Wszystko dlatego, że odświeżone układy Ryzen 8040 z rodziny Hawk Point zostają oficjalnie zaprezentowane już dzisiaj, podczas konferencji AMD Advancing AI. Na kolejną generację APU Strix Point poczekamy najprawdopodobniej do ostatnich miesięcy 2024 roku.

AMD oficjalnie prezentuje procesory Ryzen 8040 z generacji APU Hawk Point. Nowe wersje układów zaoferują przede wszystkim wydajniejsze jednostki Ryzen AI. Ponadto potwierdzono, iż debiut nowej generacji procesorów APU Strix Point z rdzeniami Zen 5 oraz XDNA 2 odbędzie się w 2024 roku.

AMD Ryzen 8040 to odświeżona generacja procesorów Hawk Point. Podobnie jak przy konkurencyjnych procesorach Intel Meteor Lake, także tutaj firma zdaje się stawiać największy akcent na aspekt AI i akcelerowania obliczeń dla sztucznej inteligencji. Nic dziwnego, bo to właśnie architektura XDNA otrzymała największy skok wydajności względem dotychczasowych układów APU Phoenix (Ryzen 7040). W akceleracji obliczeń dla AI, nowsze jednostki Ryzen 8040 mają być do 40% wydajniejsze. W porównaniu do procesorów Intel Raptor Lake-H (Core i9-13900H podano jako przykład), układy Ryzen 8040 mają oferować do 10% wyższe osiągi w zadaniach opartych na wielowątkowości, do 40% lepsze wyniki w aplikacjach dla twórców treści oraz do 80% wyższe rezultaty w grach. Procesory AMD Ryzen 8040 korzystają z tego samego procesu technologicznego co Ryzeny 7040, a więc TSMC N4.

AMD Ryzen 9 8945HS AMD Ryzen 7 8845HS AMD Ryzen 5 8645HS Generacja Hawk Point Hawk Point Hawk Point Architektura Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU

XDNA - AI Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU

XDNA - AI Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU

XDNA - AI Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Konfiguracja rdzeni 8C/16T 8C/16T 6C/12T Zegar Turbo 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 760M

8 CU RDNA 3 NPU (Ryzen AI) Tak Tak Tak TDP 35 - 54 W 35 - 54 W 35 - 54 W

AMD Ryzen 7 8840HS AMD Ryzen 5 8640HS Generacja Hawk Point Hawk Point Architektura Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU

XDNA - AI Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU

XDNA - AI Litografia TSMC N4 TSMC N4 Konfiguracja rdzeni 8C/16T 6C/12T Zegar Turbo 5,1 GHz 4,9 GHz Układ graficzny AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 760M

8 CU RDNA 3 NPU (Ryzen AI) Tak Tak TDP 20 - 30 W 20 - 30 W

AMD Ryzen 7 8840U AMD Ryzen 5 8640U AMD Ryzen 5 8540U AMD Ryzen 3 8440U Generacja Hawk Point Hawk Point Hawk Point Hawk Point Architektura Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU

XDNA - AI Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU

XDNA 2 - AI Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU Zen 4 - CPU

RDNA 3 - iGPU Liitografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Konfiguracja rdzeni 8C/16T 6C/12T 6C/12T 4C/8T Zegar Turbo 5,1 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz 4,7 GHz Układ graficzny AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 AMD Radeon 760M

8 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M

4 CU RDNA 3 AMD Radeon 740M

4 CU RDNA 3 NPU (Ryzen AI) Tak Tak Nie Nie TDP 15 - 30 W 15 - 30 W 15 - 30 W 15 - 30 W

Pewne zmiany zaszły jednak w nazewnictwie, które ściślej jest powiązane z limitami energetycznymi. Pojawiły się bowiem jednostki AMD Ryzen 9 8945HS, Ryzen 7 8845HS oraz Ryzen 5 8645HS, które jako jedyne operują na limitach TDP w zakresie od 35 do 54 W (pomijam fakt, że takie nazewnictwo jest bardzo zbliżone do Ryzen 7045, co już samo w sobie może wpędzać w kolejne zamieszanie). Dalsze w kolejności są Ryzen 7 8840HS oraz Ryzen 5 8640HS. Pomimo takich samych oznaczeń (HS), ich TDP jest niższe niż w poprzedniej generacji (odpowiednio Ryzen 7 7840HS oraz Ryzen 5 7640HS) i wynosi już tylko 20 - 30 W. Układy z dopiskiem "U", tj. Ryzen 7 8840U, Ryzen 5 8640U, Ryzen 5 8540U oraz Ryzen 3 8440U, operują na tym samym TDP co poprzednicy, a więc mowa o zakresie od 15 W do 30 W.

Generalnie żadnych spektakularnych zmian w specyfikacji procesorów Ryzen 8040 względem Ryzen 7040 nie znajdziemy. Poszczególne procesory mają tyle samo rdzeni, tyle samo pamięci cache L2 i L3, te same zintegrowane układy graficzne oraz taki sam kontroler pamięci RAM co APU Phoenix. Nieznacznie podniesiono zegary w trybie Turbo (taktowanie bazowe na moment pisania newsa są nieznane dla nas, ale tutaj również spodziewamy się niewielkiego podniesienia). Prawie wszystkie procesory posiadają układy NPU, oparte na architekturze XDNA (1. generacja, ale usprawniona względem APU Phoenix). Jedynie Ryzen 5 8540U oraz Ryzen 3 8440U nie posiadają tych akceleratorów, jako że bazują na mniejszym chipie "Phoenix2", będącym połączeniem Zen 4 oraz Zen 4c. Z kolei wydajność AMD XDNA wzrosła z 10 NPU TOPS do 16 NPU TOPS (porównanie Phoenix - Hawk Point) oraz z 33 TOPS do 39 TOPS (również zestawienie generacji Phoenix oraz Hawk Point).

AMD potwierdziło jednak pewną informację na temat kompletnie nowej generacji APU. Strix Point, bo o nich mowa, będą miały swoją premierę w 2024 roku, co zostało potwierdzone przez firmę. Jak widać na jednym z poniższych slajdów, nowa generacja Ryzenów jeszcze mocniej skupi się na obliczeniach dla AI. APU Strix Point będzie wyposażone w NPU nowej generacji, opartej na architekturze XDNA 2. Wydajność w generatywnej AI ma wzrosnąć nawet 3-krotnie względem architektury XDNA, obecnej w APU Hawk Point. Choć tego nie wspomniano, APU to będzie oferowało także rdzenie Zen 5 / Zen 5c oraz układy graficzne RDNA 3+. W przypadku procesorów Hawk Point, czyli Ryzen 8040, te obecnie są wysyłane do partnerów AMD. Pierwsze urządzenia z nimi będą dostępne w pierwszym kwartale 2024 roku.

Źródło: AMD, PurePC