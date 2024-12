Intel wyśmiewa i punktuje obecne nazewnictwo procesorów AMD Ryzen w laptopach. Przyganiał kocioł garnkowi?

Wraz z wprowadzeniem mobilnych procesorów AMD Ryzen do notebooków, firma zaczęła w końcu mocniej rywalizować z Intelem na polu mobilnych procesorów dla laptopów. Choć układy AMD Ryzen nie od razu doskoczyły Intelowi w kwestii wydajności, stale oferowały lepszą efektywność energetyczną (co było zawdzięczane także lepszym procesom technologicznym od TSMC) w porównaniu do produktów Intela. Z biegiem czasu AMD przejęło również nie taki mały procent rynku mobilnego, co doprowadziło Intela do wprowadzenia zdecydowanych działań. Sporo projektów oraz premier, a co za tym idzie rozwój w tymże dziale.

Intel opublikował prezentację, w której punktuje obecne nazewnictwo mobilnych procesorów AMD Ryzen dla laptopów. Biorąc pod uwagę dawne praktyki Intela w tym zakresie, można by rzec: "Przyganiał kocioł garnkowi".

Intel najwyraźniej postanowił w swoim stylu zaatakować konkurencyjną firmę, obnażając dotychczasowe nazewnictwo mobilnych procesorów AMD Ryzen. Dla przypomnienia, ta druga firma we wrześniu 2022 roku poinformowała o zmianach w nomenklaturze, które w domyśle miały ułatwić rozpoznanie poszczególnych grup procesorów. Finalnie skończyło się na odwrót, ponieważ nowe nazwy wprowadziły jeszcze więcej zamieszania. Wszak mówiąc ogólnie o układach "AMD Ryzen 7000" dla laptopów, mamy tak naprawdę na myśli aż cztery różne mikroarchitektury: Zen 2 (Ryzen 7020), Zen 3 (Ryzen 7030), Zen 3+ (Ryzen 7035) oraz Zen 4 (Ryzen 7040 oraz Ryzen 7045). W sumie dziwne, że Intel odniósł się do tego dopiero teraz.

W swojej najnowszej prezentacji multimedialnej pod hasłem "Core Truths", przedsiębiorstwo omawia tematykę "prawd" związanych z nazewnictwem współczesnych procesorów. W ramach przykładu podaje się temat, iż najnowsze nazewnictwo niekoniecznie idzie w parze z wykorzystaniem najnowszej technologii lub wyższej wydajności. Łącznie zaprezentowano cztery półprawdy, których celem jest pokazanie, że procesory Intel Core są lepszym rozwiązaniem niż AMD Ryzen w notebookach. Na pierwszy rzut poszedł przykład procesora AMD Ryzen 5 7520U, który choć należy do ogólnej serii Ryzen 7000, w rzeczywistości bazuje na mikroarchitekturze Zen 2. W innym przykładzie takiej półprawdy, Intel sugeruje że nie wszystkie rdzenie zapewniają ogólną, lepszą wydajność. Tutaj do porównania wykorzystano procesory AMD Ryzen 7020 (APU Mendocino) oraz Ryzen 7030 (Cezanne) w porównaniu do Intel Alder Lake (12. generacja), z kolei procesory Ryzen 7035 (APU Rembrandt) oraz Ryzen 7040 (Phoenix) do 13. generacji Intel Raptor Lake. Wyniki pokazane w prezentacji sugerują, że jednostki Intela są wydajniejsze. Problem w tym, że do porównania wykorzystano oprogramowanie CrossMark (i tylko to), a które jest znane z faworyzowania układów Intela.

Poza tym trudno nie odnieść wrażenia, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co już podałem w tytule newsa. "Przyganiał kocioł garnkowi", jako że Intel nie jest wcale lepszy jeśli chodzi o mącenie w nazewnictwie procesorów. Tak, wszyscy nadal pamiętamy dwurdzeniowe procesory Intel Core i7. Zresztą obecna nomenklatura procesorów Intela z serii U czy P również nie jest najłatwiejsza do przyswojenia, a za chwilę czeka nas kolejna duża zmiana, wraz z wprowadzeniem procesorów Meteor Lake oraz nazewnictwa Core Ultra. Można by finalnie powiedzieć, że tak naprawdę zarówno Intel jak i AMD są siebie warte, jeśli chodzi o wprowadzanie zamieszania do nomenklatury mobilnych procesorów.

Źródło: Intel