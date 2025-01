Intel Meteor Lake - charakterystyka procesorów Core Ultra 1. generacji, stworzonych z myślą o energooszczędności

Intel długo utrzymywał w sekrecie informacje dotyczące procesorów Meteor Lake, które bądź co bądź są dla przedsiębiorstwa najważniejszą premierą od wielu lat (sami deklarują, że to największe przedsięwzięcie od 40 lat). Po raz pierwszy producent przechodzi na kilka różnych procesów technologicznych, a także modułową budowę w stylu chipletów. Meteor Lake z racji bycia nowym początkiem, został wykorzystany również do wprowadzenia nowej nomenklatury. Procesory Intel Meteor Lake to pierwsza generacja Core Ultra, gdzie wprowadzono całkowicie przebudowany od podstaw Power Management, by zaoferować znacznie wyższą efektywność energetyczną. A to nie jedyne zmiany w tych układach.

Intel szczegółowo omówił nową generację procesorów Meteor Lake, w których nie tylko wprowadzono nową architekturę Redwood Cove i Crestmont, ale również przebudowano od podstaw cały Power Management, a także wykorzystano nowy proces technologiczny Intel 4. Wszystko w celu osiągnięcia nawet dwukrotnie lepszej efektywności energetycznej. Premiera 1. generacji Intel Core Ultra (Meteor Lake) odbędzie się 14 grudnia 2023 roku.

Procesory Intel Meteor Lake składają się z czterech osobnych kafelków: Compute Tile, Graphics Tile, SoC Tile oraz IO Tile, a każda z nich została zaprojektowana z myślą o energooszczędności. Compute Tile jest zoptymalizowany pod maksymalną wydajność rdzeni CPU; Graphics Tile pod wydajność w środowisku 3D, z kolei SoC Tile został przygotowany z myślą o zoptymalizowaniu mocy danego układu. SoC Tile jest określany przez Intela czymś w rodzaju energooszczędnej wyspy i to właśnie ten kafalek w dużej mierze ma odpowiadać za wysoką sprawność energetyczną. Zawiera on w sobie m.in. 2 ultra oszczędne rdzenie Crestmont, które odpowiadają za lekkie zadania w komputerze, do których nie są potrzebne mocniejsze rdzenie. Gdy system operuje tylko na tych dwóch rdzeniach, cały Compute Tile z pozostałymi rdzeniami może zostać całkowicie uśpiony, w ten sposób np. zwiększając czas pracy na zasilaniu akumulatorowym, a SoC aktywuje go tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

Blok SoC posiada także zintegrowany chip NPU (AI), który również charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną i wspomaga różnorodne zadania w systemie. Procesory Meteor Lake posiadają również wbudowany układ DLVR (pierwotnie miał on się pojawić jeszcze w jednostkach Raptor Lake), którego zadaniem jest lepsza kontrola napięć i ich dostosowywanie do aktualnie wykonywanych zadań na procesorze. SoC z wbudowanym chipem NPU posiada również pewne algorytmy, dzięki którym układ niejako uczy się zachowań użytkowania, w ten sposób mogąc lepiej przewidzieć jak ma pracować procesor w komputerze. Usprawniony został także Intel Thread Director. W procesorach Meteor Lake dba o to, by mało wymagające zadania, do których nie są potrzebne rdzenie w Compute Tile, wykonywane były na ultra-oszczędnych rdzeniach z kafelka SoC. Jeśli wykonanie określonego zadania nie może zostać ograniczone do rdzeni z SoC, wówczas używane są rdzenie Efficient z bloku Compute Tile. Natomiast do zadań o wyższym zapotrzebowaniu na moc, zaprzęgnięte na końcu zostają rdzenie Performance.

Intel potwierdził w końcu, iż pierwsza generacja procesorów Core Ultra oparta została na architekturze Redwood Cove (Performance) oraz Crestmont (Efficient). Na razie jednak musimy poczekać na konkretne porównania wydajności do wcześniejszych generacji. Obecnie firma skupia się na ogólnej prezentacji architektury. Redwood Cove charakteryzuje się m.in. 6-io drożnym dekoderem x86, przebudowanym cache L1-I (zamiast 32 KB 8-Way (8 ścieżek śledzących) od teraz jest to 64 KB 16-Way / 16 ścieżek śledzących). Jednostka FPU z kolei jest w stanie wykonać maksymalnie o 40% więcej instrukcji w jednym cyklu w porównaniu do Golden Cove. Względem tego ostatniego zwiększono również pojemność cache L2 z 1.25 MB do 2 MB (jednocześnie jest to jednak taka sama pojemność jak w Raptor Cove z układów Raptor Lake). Przebudowany został także wstępny predyktor, który ma lepiej przewidywać kolejne zadania. W przypadku architektury Crestmont, Intel nie był aż tak wylewny. Wiemy, że nowe rdzenie Efficient mają zaoferować zwiększone IPC względem Gracemont, a także zaoferować przebudowany predyktor. Bardziej rozbudowana będzie też telemetria do sprawniejszego działania funkcji Intel Thread Director. Crestmont oferuje m.in. 64 KB cache L1-I oraz 32 KB cache L1-D (opcjonalnie z obsługą korekcji błędów ECC) oraz do 2 MB cache L2. Dzięki szerszemu dekoderowi instrukcji, możliwe jest przyspieszenie obliczeń operujących na dużych ilościach kodu. Rdzeń Efficient-Crestmont oferuje ponadto dokładne przewidywanie rozgałęzień dzięki zwiększonej historii takowych rozgałęzień oraz powiększonym rozmiarom struktur.

Intel Meteor Lake oferuje również osobny Graphics Tile, czyli układ graficzny, wykorzystujący architekturę Xe-LPG. Ponadto w bloku SoC zaimplementowano nowy Xe Media Engine oraz Display Engine. Ten pierwszy przebudowany został z myślą o lepszej efektywności energetycznej oraz pełnej obsłudze kodowania za pomocą AV1. Nowy Xe Media Engine pozwala na kodowanie w rozdzielczości do 8K i przy zachowaniu 10-bitowej głębi barw oraz z jednoczesnym wsparciem dla HDR. Dekodowanie odbywa się w środowisku do 8K i jednocześnie do 60 klatek na sekundę, również z obsługą HDR. Oprócz kodeka AV1, blok obsługuje również inne popularne kodeki jak HEVC, AVC oraz VP9. Z kolei dzięki przebudowanemu Xe Display Engine, procesory Meteor Lake zaoferują obsługę portów HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 (20G) oraz eDP 1.4. Procesory są w stanie obsłużyć ekrany o rozdzielczości do 8K i 60 Hz, włącznie z HDR, jak również do czterech wyświetlaczy 4K z odświeżaniem 60 Hz. Finalnie nie brakuje wsparcia dla matryc Full HD oraz Quad HD z częstotliwością odświeżania do 360 Hz.

Architektura Xe-LPG łączy w sobie zalety zarówno wcześniejszej Xe-LP (zintegrowane układy graficzne) jak również kart graficznych Intel ARC (Xe-HPG). Względem dotychczasowych układów iGPU, architektura Xe-LPG pozwoli na osiągnięcie znacznie wyższych zegarów rdzenia na tym samym poziomie napięcia (prawdopodobnie w okolicach 2400 MHz) lub też umożliwi pracę na podobnym taktowaniu, ale przy osiągnięciu znacznie niższego napięcia. Dla przykładu Intel Iris Xe Graphics przy zegarze w okolicach 1000 MHz pracował z napięciem w okolicach 720 mV. Tymczasem układ graficzny Xe-LPG w Meteor Lake zaoferuje tą samą częstotliwość przy zaledwie 560 mV (mniej więcej). To przełoży się na znacznie lepszą efektywność energetyczną i tym samym, odczuwalnie niższy pobór mocy. Architektura Xe-LPG pod względem budowy jest praktycznie tym samym co Xe-HPG. Względem Xe-LP otrzymujemy zatem nowe bloki Xe-Cores zamiast wcześniejszych jednostek Execution Units. W procesorach Meteor Lake, układy graficzne otrzymają do 8 bloków Xe-Core (co przekłada się na 1024 procesory strumieniowe) oraz do 128 bloków Vector Engines, które mogą m.in. sprzętowo akcelerować obliczenia dla techniki XeSS w grach. Nie brakuje także 8 dedykowanych jednostek do obsługi Ray Tracingu - względem dotychczasowych układów graficznych w procesorach, rozwiązanie Intela co do RT może (i zapewne tak będzie) okazać się tym najwydajniejszym. Ponadto wykorzystanie XeSS ma przełożyć się na ogólnie niższe zapotrzebowanie na moc w przypadku procesorów Meteor Lake, a dopracowywane wciąż sterowniki zmniejszą także narzut w grach DirectX 9, co skutkuje ponownie niższym zużyciem mocy.

Źródło: Intel, PurePC