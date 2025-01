Intel Meteor Lake - poznaliśmy specyfikację i wstępną wydajność 1. generacji procesorów Core Ultra

Już w tym miesiącu, po długim czasie oczekiwania, Intel powinien zaprezentować kompletnie nową generację mobilnych procesorów o kodowej nazwie Meteor Lake. Będą to układy 1. generacji Core Ultra, nie tylko o zmienionej nomenklaturze, ale również odmiennej budowie względem dotychczasowych jednostek. Pełna prezentacja procesorów Meteor Lake powinna odbyć się podczas wrześniowej konferencji Intel Innovation, tymczasem w sieci pojawiła się częściowa specyfikacja czterech układów z tej rodziny.

W sieci pojawiły się kolejne szczegóły specyfikacji procesorów Intel Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 165H, Core Ultra 7 155H oraz Core Ultra 5 125H. Należą one do 1. generacji układów Core Ultra i są częścią serii Meteor Lake.

Nie da się ukryć, że do nowego nazewnictwa ponownie będziemy musieli przywyknąć. Lata przyzwyczajenia do Intel Core i9, Core i7 czy Core i5 mocno utkwiły nam w głowach. Tymczasem nazwy czterech (a to pewnie nie wszystkie układy 1. generacji Core Ultra) procesorów Meteor Lake brzmią następująco: Intel Core Ultra 9 185H, Core Ultra 7 165H, Core Ultra 7 155H oraz Core Ultra 5 125H. Literka H prawdopodobnie (bo obecnie to niczego nie możemy być pewni) odnosi się do podserii Meteor Lake-H z podwyższonym do 45 W współczynnikiem TDP.

Intel Core Ultra 9 185H Intel Core Ultra 7 165H Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 5 125H Rodzina Meteor Lake Meteor Lake Meteor Lake Meteor Lake Architektura Redwood Cove + Crestmont + Xe-LPG Redwood Cove + Crestmont + Xe-LPG Redwood Cove + Crestmont + Xe-LPG Redwood Cove + Crestmont + Xe-LPG Proces technologiczny Intel 4 (7 nm EUV)

TSMC N5 Intel 4 (7 nm EUV)

TSMC N5 Intel 4 (7 nm EUV)

TSMC N5 Intel 4 (7 nm EUV)

TSMC N5 Rdzenie / wątki 16C/22T 16C/22T 16C/22T 14C/18T Podział rdzeni 6 P-Core (6C/12T)

8 E-Core (8C/8T)

2 SoC E-Core (2C/2T) 6 P-Core (6C/12T)

8 E-Core (8C/8T)

2 SoC E-Core (2C/2T) 6 P-Core (6C/12T)

8 E-Core (8C/8T)

2 SoC E-Core (2C/2T) 4 P-Core (4C/8T)

8 E-Core (8C/8T)

2 SoC E-Core (2C/2T) Taktowanie Turbo (1 rdzeń P-Core) 5,1 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz ? Taktowanie Turbo (2 rdzenie P-Core) 4,8 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz ? Taktowanie Turbo (wszystkie P-Core) 4,5 GHz 4,4 GHz 4,3 GHz ? Cache L3 24 MB 24 MB 24 MB 18 MB

Maksymalne taktowanie rdzeni Performance w Intel Core Ultra 9 185H ma sięgać 5,1 GHz, z kolei w Core Ultra 7 165H - 5,0 GHz. Jak na pierwszą generację wykorzystującą proces technologiczny Intel 4 (de facto 7 nm EUV), wyniki wyglądają znacznie lepiej niż przy generacji Intel Ice Lake, które jako pierwsze na masową skalę wykorzystywały proces 10 nm. Wszystkie wymienione procesory, oprócz Intel Core Ultra 5 125H, zaoferują łącznie 16 rdzeni i 22 wątki. Sześć z nich to rdzenie Performance, oparte na architekturze Redwood Cove. Pozostałe 10 rdzeni to energooszczędne jednostki Efficient, wykorzystujące tym razem architekturę Crestmont. Tutaj pojawia się jeszcze wewnętrzny podział, gdzie 8 z 10 rdzeni zaimplementowano do Comptute Tile (kafelek obliczeniowy), podczas gdy pozostałe dwa zaszyto w kafelku SoC.

Dwa z czterech omawianych procesorów - Intel Core Ultra 7 155H oraz Core Ultra 5 125H - pojawiły się jednocześnie w bazie oprogramowania GeekBench. Intel Core Ultra 7 155H w teście jednego wątku uzyskał wynik 2346 punktów, natomiast w teście wielowątkowym otrzymał 12853 punktów. Ten drugi jest obecnie bardzo zbliżony do wielu rezultatów Intel Core i9-13900H oraz AMD Ryzen 9 7940HS, przy czym testowany ultrabook konwertowalny HP Spectre x360 działał w trybie zbalansowanym (przez co uzyskany wynik może nie być maksymalnym rezultatem dla tego SKU) i bardzo możliwe, że nadal nie jest to test finalnej próbki i z końcowym oprogramowaniem. Z kolei Intel Core Ultra 5 125H przetestowano w jednym z laptopów HP OMEN (czyli został najpewniej sparowany z osobnym układem graficznym NVIDIA GeForce RTX) i tutaj wyniki procesora wyglądają następująco: 2208 punktów dla jednego wątku i 11563 punkty dla wszystkich rdzeni.

Źródło: Golden Pig Upgrade, VideoCardz, WCCFTech