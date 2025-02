Intel Meteor Lake - nowe układy graficzne zaoferują znacznie wyższe taktowania względem Iris Xe Graphics

Intel Meteor Lake to nowa generacja procesorów, która w pierwszej kolejności trafi do notebooków (wersje desktopowe nadal owiane są tajemnicą) - zarówno do wydajnych laptopów do gier czy pracy jak również do smukłych ultrabooków. Wraz z premierą Meteor Lake, producent wprowadzi do nich także nowe nazewnictwo. Argumentowane jest to znaczącą zmianą względem dotychczasowych generacji. Otrzymamy bowiem nową technologię pakowania, nową architekturę dla rdzeni x86, nowe układy graficzne i procesy technologiczne. W sieci pojawiły się kolejne szczegóły specyfikacji układu graficznego.

Najmocniejszy układ graficzny z procesorach Intel Meteor Lake obecnie oferuje taktowanie rdzenia na poziomie 2200 MHz. To zauważalnie więcej niż przy dotychczasowych układach Iris Xe Graphics.

Golden Pig Upgrade podzielił się kolejnymi szczegółami dotyczącymi obecnej specyfikacji niektórych z procesorów Intel Meteor Lake. Wygląda na to, że próbki oznaczone jako "QS - Qualification Sample" oferują 14 rdzeni z obsługą 20 wątków (6P + 8E) oraz dodatkowe dwa rdzenie umieszczone w bloku SoC. Taktowanie procesora wynosi maksymalnie 4,8 GHz jednak finalne wersje układów z rodziny Intel Core Ultra 9 mają charakteryzować się taktowaniem rdzeni Performance sięgających 5 GHz. Zegary będą zatem nieco niższe niż w procesorach Raptor Lake, choć z drugiej strony Meteor Lake jest dopiero pierwszą generacją, w której Intel korzysta z nowego procesu Intel 4 (7 nm EUV).

Ciekawą wiadomością jest natomiast to, że wbudowany układ graficzny w obecnych wersjach Meteor Lake odznacza się częstotliwością pracy rdzenia graficznego na poziomie 2200 MHz. Ta wartość może jeszcze się zwiększyć do momentu premiery, natomiast już teraz widać zauważalny przyrost względem Intel Iris Xe Graphics, którego zegary w laptopach sięgają 1500 MHz. W połączeniu z bardziej rozbudowaną specyfikacją architektury Xe-LPG (do dyspozycji oddane będzie 8 bloków Xe-Core oraz 1024 procesory FP32) przyniesie to wzrost teoretycznej mocy obliczeniowej, sięgającej 4,5 TFLOPS (FP32). Wartość ta jednak może ulec jeszcze zmianie, bo specyfikacja Meteor Lake nie jest jeszcze sfinalizowana. Dla porównania teoretyczna moc FP32 dla konkurencyjnego układu AMD Radeon 780M (iGPU RDNA 3) sięga 4,3 TFLOPS przy zegarze 2800 MHz ale i przy mniejszej liczbie jednostek (768 SP w Radeon 780M).

Źródło: Golden Pig Upgrade, VideoCardz