Intel Meteor Lake - nowe układy graficzne mają oferować wydajność zbliżoną do GeForce RTX 3050 Laptop GPU

Pod koniec września Intel organizuje konferencję Innovation, podczas której ujawniona powinna zostać 14. generacja procesorów o kodowej nazwie Meteor Lake dla laptopów. Nowe układy wprowadzą nową technologię pakowania, opartą o połączone ze sobą kafelki; nową architekturę dla rdzeni Performance oraz Efficient, a także nowe układy graficzne, wykorzystujące architekturę Xe-LPG. To pierwsza tak duża zmiana od czasu wprowadzenia zintegrowanych układów graficznych Intel Iris Xe Graphics w 11. generacji Tiger Lake. Nowe informacje wskazują, że kafelek tGPU w Meteor Lake będzie znacznie wydajniejszy od obecnego Irisa.

Procesory Intel Meteor Lake zaoferują zupełnie nowe układy graficzne, oparte na architekturze Xe-LPG. Nowe doniesienia wskazują, że ich wydajność może być zbliżona do układu NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop 35 W.

Kilka nowych informacji pochodzi od chińskiej firmy GMKtec, przygotowującej różne miniaturowe zestawy komputerowe (tzw. Mini PC). Przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z Intelem, na mocy której powstaną dwie serie produktowe, skupiające się wokół nadchodzących procesorów. Pierwszy zestaw oparty będzie na odświeżonych procesorach Raptor Lake Refresh, podczas gdy drugi wykorzysta nowe jednostki Meteor Lake (Core Ultra). Poniższa grafika, opublikowana przez GMKtec, wskazuje czego spodziewać się po układach graficznych, będących częścią nadchodzącej generacji.

Niektóre ze zintegrowanych układów graficznych (czy raczej tGPU, bo takie jest oficjalne oznaczenie kafelka z GPU w Meteor Lake) mają oferować wydajność na poziomie GeForce GTX 1650 Ti (Laptop), najmocniejszy wariant tGPU z kolei ma być porównywalny z GeForce RTX 3050 Laptop GPU o mocy 35 W. Jeśli zatem informacja ta znajdzie pokrycie w rzeczywistości, to istnieje realne prawdopodobieństwo że Meteor Lake pod tym względem będzie mocniejszy w porównaniu do AMD Radeon 780M, czyli dotychczasowego lidera wśród zintegrowanych układów graficznych. Niedawno testowaliśmy APU Phoenix w postaci Ryzen 9 7940HS i w grach tam przetestowanych, Radeon 780M często był znacznie słabszy od 40 W wersji GeForce RTX 3050 Laptop GPU. Z kolei topowy Intel Meteor Lake powinien być tylko niewiele od niego słabszy. Szykuje się zatem ciekawe starcie wśród zintegrowanych układów iGPU, gdy nowa generacja Intela trafi w końcu do laptopów... o ile informacje od GMKtec są prawdziwe.

Źródło: WCCFTech