Intel Meteor Lake-P - procesor 14. generacji pojawił się w SiSoft Sandra. Układ wyposażono w 128 MB pamięci cache L4

Zbliżamy się pomału do premiery kolejnej generacji procesorów Intela. Rodzina Meteor Lake wprowadzi nie tylko nową budowę układów, ale również skorzysta z nowego procesu technologicznego Intel 4 (7 nm EUV). Jednostki Intel Core Ultra (pod taką nazwą zadebiutuje generacja Meteor Lake) będzie również wyposażona w cache L4, jak niegdyś układy Broadwell. Najnowszy wpis z oprogramowania SiSoft Sandra rzuca nieco dodatkowego światła na kwestię owej pamięci podręcznej.

W bazie programu SiSoft Sandra pojawiła się próbka inżynieryjna procesora 14. generacji Intel Meteor Lake-P. Układ ten wyposażono w 128 MB pamięci cache L4, znanej pod nazwą Adamantine.

Oprogramowanie SiSoft Sandra ujawniło kilka nowych szczegółów dotyczących specyfikacji procesora Intel Meteor Lake-P, a dokładniej jednego z jego wariantów. Wygląda na to, że producent zdecydował się na dodanie 128 MB dodatkowej pamięci cache o kodowej nazwie Adamantine. Cache L4 będzie wykorzystany zarówno przez rdzenie procesora (Performance oraz Efficient) jak również nowy układ graficzny Xe-LPG, co z pewnością wpłynie pozytywnie na jego wydajność. Procesor wyposażono również w 4 MB pamięci cache L2 (a przynajmniej tak raportuje oprogramowanie), z kolei cache L3 rozmiarowo powinien być zbliżony do obecnej generacji Raptor Lake-P (a przynajmniej takie informacje się dotychczas pojawiły).

Ten konkretny procesor Intel Meteor Lake-P wyposażono ponadto w układ graficzny stworzony na bazie 64 jednostek EU oraz 576 procesorów strumieniowych. Raportowane taktowanie układu wynosi 1,9 GHz, a więc zauważalnie wyżej od dotychczasowych układów Intel UHD Graphics 770 czy Iris Xe Graphics. Jednocześnie jest wciąż szansa na jeszcze wyższe zegary, jako że tutaj mamy do czynienia z próbką inżynieryjną. Z wcześniejszych informacji wiemy również, że generacja Meteor Lake wprowadzi układy Intel Graphics z maksymalnie 128 blokami EU, co przełoży się na 1024 procesory strumieniowe. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie warianty Meteor Lake będą wyposażone w taką samą ilość pamięci cache L4 "Adamantine". Premiery 14. generacji spodziewamy się natomiast pod koniec września, w trakcie konferencji Intel Innovation.

