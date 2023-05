Intel Meteor Lake - procesor 14. generacji z 16 rdzeniami został pokazany na targach Computex

Za kilka miesięcy na rynek powinny trafić pierwsze laptopy z procesorami 14. generacji Intel Meteor Lake. Układy Intel Core Ultra mają wprowadzić nie tylko nowe rdzenie Performance i Efficient, ale również nowy układ graficzny wywodzący się z rodziny ARC Alchemist oraz dodatkowy chip VPU (Visual Processing Unit), który wykorzysta sztuczną inteligencję do przyspieszenia różnych zadań, jednocześnie dbając o zachowanie niskiego poboru mocy. Podczas targów Computex w Tajpej, Intel prezentuje działający prototyp notebooka z układem Meteor Lake, dzięki czemu poznaliśmy kilka szczegółów o specyfikacji.

Intel na targi Computex 2023 przywiózł działający prototyp laptopa z 16-rdzeniowym procesorem Meteor Lake. Zaprezentowano także próbkę możliwości wbudowanego układu VPU (Visual Processing Unit), wykorzystującego AI do różnych zadań.

Podczas targów Computex 2023, Intel po raz pierwszy prezentuje działający prototyp notebooka z procesorem 14. generacji Meteor Lake (na razie mowa jeszcze o próbce inżynieryjnej, toteż dokładnej nazwy układu nie poznaliśmy). System Windows 11 raportuje układ jako jednostkę wyposażoną w 16 rdzeni z obsługą 22 wątków. Najprawdopodobniej mowa jednak o konfiguracji "6+8+2", z czego dwa ostatnie rdzenie Efficient umieszczone są w bloku SoC. W spoczynku procesor działał z zegarem 0,3-0,4 GHz, natomiast raportowane taktowanie bazowe to 3,1 GHz.

Procesor Meteor Lake został wyposażony ponadto w 1,6 MB pamięci cache L1, 18 MB pamięci cache L2 oraz 24 MB pamięci cache L3. W porównaniu przykładowo z Intel Core i7-1370P (korzystającym z 14 rdzeni i 20 wątków, w tym 6 rdzeni Performance i 8 rdzeni Efficient), nowa jednostka Meteor Lake oferuje pojemniejszy cache L1 (1,2 MB w Raptor Lake-P kontra 1,6 MB w Meteor Lake) oraz L2 (11,5 MB w Core i7-1370P kontra 18 MB w Meteor Lake). Pamięć cache L3 utrzymana została na tym samym poziomie (o ile porównujemy z odpowiednikiem posiadającym 14 rdzeni i 20 wątków). Co ciekawe, dla układów Meteor Lake, system Windows 11 w Menadżerze Zadań prezentuje także osobną zakładkę z informacjami na temat chipu VPU, którego kodowa nazwa to Movidius.

Próbka możliwości VPU procesora Meteor Lake (blok do akceleracji obliczeń AI zostanie zaimplementowany we wszystkich układach 14. generacji bez względu na pozycjonowanie) została pokazana na materiale wideo od redakcji HardwareLuxx (link umieszczony został na końcu newsa). Chip VPU został najpierw wykorzystany do wygenerowania obrazu przez sztuczną inteligencję (na podstawie tekstu - Stable Diffusion) w programie Gimp i przy użyciu pakietu narzędzi Intel OpenVINO, a następnie również do powiększenia obrazu. Układ VPU według Intela ma również świetnie komponować się np. podczas wszelakich wideokonferencji. Zadania do których zaprzęgnięte zostanie AI, mają być wykonywane odczuwalnie szybciej niż przy instrukcjach pokroju AVX-512, jednocześnie jednak będąc rozwiązaniem bardziej energooszczędnym, co finalnie wpłynie pozytywnie na pobór mocy platformy czy wydłużenie czasu działania na zasilaniu akumulatorowym.



Źródło: HardwareLuxx, ComptuerBase, WCCFTech