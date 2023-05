Intel Core Ultra 7 1003H - w sieci pojawił się kolejny procesor 14. generacji z rodziny Meteor Lake

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Intel planuje w nadchodzących miesiącach wprowadzić nowe nazewnictwo dla swoich procesorów. Zamiast Core i5, Core i7 czy Core i9 pojawią się takie zapiski jak Core Ultra 5, Core Ultra 7 oraz Core Ultra 9. Nowe nazewnictwo zostanie wprowadzone wraz z 14. generacją procesorów Meteor Lake, aczkolwiek jest duże prawdopodobieństwo że nowe nazwy zostaną przyjęte również dla procesorów Raptor Lake Refresh. W bazie jednego z programów pojawiły się wzmianki o najnowszym procesorze Meteor Lake, ochrzczonym już nową nazwą.

W sieci pojawiły się pierwsze testy kolejnego procesora Intela z generacji Meteor Lake - mowa o układzie Intel Core Ultra 7 1003H.

W bazie benchmarku PugetBench for Lightroom Classic pojawił się wpis dotyczący procesora Intel Core Ultra 7 1003H. Jest to drugi - po Core Ultra 5 1003H - procesor, należący do 14. generacji Meteor Lake. Sparowany został z 16 GB pamięci DDR5 5600 MHz (SO-DIMM), natomiast układ graficzny rozpoznawany jest jako "Intel ARC Graphics", bowiem wykorzystywana jest architektura Xe-LPG, będąca energooszczędną wersją Xe-HPG (Alchemist). Platforma testowa (nawiasem mówiąc jest to referencyjna platforma Intela, a nie żaden konkretny laptop któregoś z czołowych producentów) uzyskała wynik 534,5 punktu w Adobe Lightroom Classic. To dość niski wynik, niższy nawet od układów 10 oraz 11. generacji (Comet Lake / Tiger Lake), co wskazuje że testowana jest najpewniej wczesna próbka inżynieryjna.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, jakie producent ma plany związane z 14. generacją układów Meteor Lake. Wygląda na to, że Intel w ciągu najbliższego roku ma zamiar sprzedać miliony procesorów, które będą pierwszymi w ofercie firmy, w których wbudowano dedykowane jednostki do obsługi AI - Versatile Processing Unit (VPU) i które będą częścią bloku SoC. Same procesory Meteor Lake po raz pierwszy wykorzystają budowę na bazie połączonych ze sobą kafelków - obliczeniowego, tGPU, SoC oraz I/O. Będą one wykorzystywać różne litografie, w tym Intel 4 oraz TSMC N5.

Źródło: VideoCardz, PugetBench