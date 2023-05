Intel Meteor Lake-S - pojawiły się kolejne doniesienia o anulowaniu desktopowej serii procesorów

Przez sieć od dawna przewijają się plotki na temat kolejnych desktopowych chipów Intela. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że im dalej w las, tym jesteśmy coraz bardziej zdezorientowani w całej sytuacji. Mówiło się, że układy Meteor Lake-S zostaną anulowane, a później pojawiły się doniesienia, że jednak zadebiutują z flagowym 14-rdzeniowym modelem (6P+8E). Dziś natomiast wróciliśmy do punktu wyjścia i wygląda na to, że układy te ostatecznie w ogóle nie ujrzą światła dziennego.

Jak przedstawia najnowszy harmonogram wydawniczy Intela, jednostki Meteor Lake-S zostały anulowane. Co więcej, wygląda na to, że debiutujące w przyszłym roku modele Arrow Lake-S będą dostępne maksymalnie w 14-rdzeniowych/20-wątkowych wariantach.

Jak przedstawia najnowszy harmonogram wydawniczy Intela udostępniony przez @OneRaichu, jednostki Meteor Lake-S zostały anulowane. Plan pokazuje aktualizacje na 18 tydzień 2023 r. (1–7 maja), a więc mamy do czynienia ze stosunkowo świeżymi danymi. Niestety, reszta harmonogramu pozostaje niewidoczna, dlatego nie wiemy, co w najbliższych miesiącach będzie chciał pokazać producent z Santa Clara. W ostatnich miesiącach sporo mówiło się pojawieniu się odświeżonych jednostek Raptor Lake-S i to właśnie te chipy powinny wchodzić w skład 14. generacji Core.

Na ten moment wydaje się, że kolejna większa rewolucja w ofercie Niebieskich będzie miała miejsce w przyszłym roku, gdy zadebiutuje seria Arrow Lake-S. Chipy mają być przeznaczone na zupełnie nową podstawkę LGA 1851, a składać będą się z nowych rdzeni Lion Cove i Skymont (Intel ponownie wykorzysta technologię hybrydową). O ile można liczyć na zauważalny przyrost mocy obliczeniowej, to jednak nie ma co oczekiwać większej liczby rdzeni. Mało tego, ten sam informator wskazuje, że czołowe modele Arrow Lake-S otrzymają tylko do 6 rdzeni Performace i 8 rdzeni Efficient. Mamy tylko nadzieję, że niebawem plany Intela zostaną wyjaśnione, a entuzjaści nie będą mieli powodów do narzekań.

Źródło: @OneRaichu