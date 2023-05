Intel Meteor Lake - procesor 14. generacji z 18 wątkami pojawił się w bazach Ashes of the Singularity oraz SiSoft Sandra

Podczas ostatniego sprawozdania finansowego Intel potwierdził, że procesory 14. generacji Meteor Lake weszły już w fazę produkcji, a ich premiera powinna odbyć się w drugiej połowie roku. Na pewno na rynek trafią mobilne wersje nowej generacji CPU, podczas gdy status desktopowych jednostek jest wciąż niepewny (ostatnio pojawiły się informacje o wprowadzeniu układów z rodziny Core i5 maksymalnie). Wraz ze zbliżającą się premierą, do sieci zacznie przedostawać się coraz więcej informacji o specyfikacji i wydajności. Jeden z takich układów trafił właśnie do dwóch baz danych.

Inżynieryjna próbka procesora Intel Meteor Lake o wdzięcznej nazwie "Intel Core Ultra 5 1003H" z 18 wątkami trafiła do baz Ashes of the Singularity oraz SiSoft Sandra. Procesor oferuje również bardziej rozbudowany układ GPU.

Procesor Intel Meteor Lake, który pojawił się w Ashes of the Singularity oraz SiSoft Sandra, ma dość nietypową konfigurację, bowiem oferuje łącznie 18 wątków. Liczba rdzeni nie jest potwierdzona, a biorąc pod uwagę zmiany w budowie układów 14. generacji, możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy wskazywałby na obecność 6 rdzeni Performance (Redwood Cove, 6 rdzeni i 12 wątków) oraz 6 rdzeni Efficient (Crestomont, 6 rdzeni i 6 wątków). Biorąc pod uwagę, że przynajmniej część układów Meteor Lake ma mieć (a przynajmniej tak wynika z patentów Intela) dodatkowe dwa, ultraoszczędne rdzenie (także Crestmont, ale umieszczone nie w kafelku obliczeniowym (Compute) , a na płytce SOC), możliwa jest również konfiguracja zakładająca odpowiednio 4 rdzenie Performance (8 wątków), 8 rdzeni Efficient (8 wątków) oraz kolejne 2 ultraoszczędne rdzenie w bloku SOC (dodatkowe 2 wątki). Będzie to zatem układ albo 12-rdzeniowy i 18-wątkowy, albo 14-rdzeniowy i również 18-wątkowy.

Procesor w bazie gry Ashes of the Singularity oznaczony jest jako "Intel Core Ultra 5 1003H" i mamy nadzieję, że to tylko tymczasowa nazwa dla próbki inżynieryjnej a nie finalne nazewnictwo dla 14. generacji. Zmiany dotkną również układu graficznego (ten znajdzie się w osobnym kafelku Graphics). Według wpisu w bazie SiSoft Sandra, układ graficzny wyposażono w 128 bloków EU (Iris Xe Graphics oparty na Xe-LP oferował maksymalnie 96 EU), a jego uśrednione taktowanie wynosi 2100 MHz (oprogramowanie dodatkowo wskazuje, że moc układu przy tym taktowaniu wynosi 45 W), co jest znacznie wyższym wynikiem w porównaniu do wspomnianego Iris Xe Graphics - zintegrowana wersja z 96 EU osiągała taktowanie do 1350 MHz, podczas gdy dedykowany układ Iris Xe MAX, bazujący na tym samym układzie, szybował do 1650 MHz. Obecnie jednak nie wiemy jak te zmiany wpłyną na finalną wydajność.

Źródło: VideoCardz, Ashes of the Singularity, SiSoft Sandra