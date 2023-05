Zamiast Intel Core i5, Core i7 czy Core i9 będzie Core Ultra 5, Core Ultra 7 oraz Core Ultra 9 - firma zmieni nazwy procesorów

Wczoraj informowaliśmy o procesorze Intel Meteor Lake, który pojawił się w bazach Ashes of the Singularity oraz SiSoft Sandra. Układ 14. generacji został wyposażony w nietypowe 18 wątków oraz nowy układ graficzny ze 128 blokami EU oraz zegarem do 2100 MHz. Procesor w Ashes of the Singularity oznaczony był jako Intel Core Ultra 5 1003H i w momencie pisania wiadomości sądziliśmy, że to po prostu tymczasowa nazwa dla próbki inżynieryjnej. Okazuje się jednak, że Intel faktycznie planuje zmianę nomenklatury począwszy od 14. generacji.

Wraz z debiutem procesorów Intel Meteor Lake, producent wprowadzi nowe nazewnictwo dla poszczególnych układów. Core i5, Core i7 czy Core i9 zostaną zastąpione przez: Core Ultra 5, Core Ultra 7 i Core Ultra 9.

Takie nazwy jak Intel Core i5, Core i7 czy Core i9 są doskonale znane wszystkim (chyba) użytkownikom komputerów stacjonarnych czy notebooków. Poszczególna numeracja w kolejnych seriach pozwalała na odpowiednie uszeregowanie układów pod kątem wydajności i ceny. Bernard Fernandes, odpowiadający za globalną komunikację w firmie Intel, potwierdził na Twitterze że przedsiębiorstwo wraz z nadchodzącymi procesorami Meteor Lake, wprowadzi nową nomenklaturę. Core i5, Core i7 oraz Core i9 faktycznie zostanie zastąpione przez odpowiednio Core Ultra 5, Core Ultra 7 czy Core Ultra 9.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel — Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023

Tym samym procesor o nazwie Intel Core Ultra 5 1003H, który pojawił się w Ashes of the Singularity, najpewniej trafi na rynek laptopów właśnie pod taką nazwą. Co ważne, dopisek "Ultra" będzie umieszczony wyłącznie w nowych procesorach, a nie np. w odświeżonych seriach. Oznacza to, że w przypadku desktopowych procesorów Raptor Lake-S Refresh, które pojawią się za kilka miesięcy, zobaczymy takie oznaczenia układów: Core 5, Core 7 oraz Core 9 plus dalsza numeracja (która może ale nie musi być kontynuacją tej z 13. generacji). Więcej szczegółów o nowych oznaczeniach procesorów Intela dowiemy się w najbliższych tygodniach.

Note: not every SKU gets the "Ultra" naming, Refresh stuff like RPL-R U will be Intel Core x 1xxx https://t.co/Io8V9x5lCo — Bionic_squash (@SquashBionic) May 1, 2023

Źródło: Intel, Twitter @SquashBionic