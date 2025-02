Intel Meteor Lake - poznaliśmy wstępną specyfikację nowej generacji procesorów dla laptopów

Intel dotychczas niespecjalnie chwalił się najnowszą generacją procesorów Meteor Lake dla laptopów, przynajmniej jeśli chodzi o bardziej szczegółową specyfikację. Nadchodząca generacja wykorzysta kafelkową budowę: na cały procesor składać się będą cztery osobne kafelki, połączone technologią 3D Foveros: CPU Die (Compute Die), GPU Tile (tGPU), SoC Die oraz I/O Die. Do procesu produkcji wykorzystano przynajmniej dwa procesy technologiczne: Intel 4 oraz TSMC N5. Choć Intel jeszcze nie zdradził dokładnej specyfikacji, w sieci pojawiły się pierwsze konkrety w tym temacie.

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat specyfikacji procesorów Intel Meteor Lake w wersjach dla laptopów.

Wstępne informacje na temat specyfikacji układów Intel Meteor Lake zostały opublikowane przez Moore's Law is Dead. Cała rodzina Meteor Lake zostanie podzielona na trzy grupy: Meteor Lake-U, Meteor Lake-P oraz Meteor Lake-H, przy czym konkretne grupy będą jeszcze podzielone na dalsze segmenty, różniące się ze sobą współczynnikiem PL1, a w konsekwencji również liczbą rdzeni i wątków poszczególnych procesorów. Najmocniejszą grupą będą jednostki Meteor Lake-H z bazowym PL1 wynoszącym standardowe 45 W. Z rozpiski można założyć, że otrzymamy tutaj układy Core Ultra 5 z 12 rdzeniami i 16 wątkami (4 P-Core + 8 E-Core), Core Ultra 7 a także Core Ultra 9 z 14 rdzeniami i 20 wątkami (6 P-Core + 8 E-Core). W przypadku Meteor Lake-H wszystkie zintegrowane układy graficzne otrzymają 8 bloków Xe, tym samym budowa tGPU powinna być taka sama jak w przypadku karty graficznej Intel ARC A380 (8 bloków Xe; 128 rdzeni Matrix Engine m.in. do akceleracji Intel XeSS; 1024 procesory strumieniowe).

Najmocniejsze układy graficzne mają pojawić się także w segmencie Meteor Lake-P z bazowym PL1 na poziomie 28 W. W tym wypadku także otrzymamy procesory 12-rdzeniowe / 16-wątkowe oraz 14-rdzeniowe / 20-wątkowe, ale z pewnością o niższych zegarach względem Meteor Lake-H, co związane jest oczywiście z niższymi limitami energetycznymi. Meteor Lake-P ma zaoferować jeszcze układy Core 3 z maksymalnie 10 rdzeniami / 12-wątkami (2 P-Core + 8 E-Core) oraz z układami graficznymi posiadającymi od 4 do 7 bloków Xe. Dalej mamy najbardziej rozbudowaną grupę Meteor Lake-U, podzieloną na trzy segmenty: PL1 15 W (do 12 rdzeni i 16 wątków oraz do 8 rdzeni Xe-LPG dla układu graficznego), PL1 9 W (do 10 rdzeni / 12 wątków i od 3 do 4 rdzeni Xe-LPG) oraz PL1 7 W (do 9 rdzeni / 10 wątków i od 3 do 4 rdzeni Xe-LPG).

Kolejny slajd potwierdza budowę układów graficznych, opartych tym razem na architekturze Xe-LPG (Low Power Graphics). Xe-LPG de facto jest tym samym co Xe-HPG (High Power Graphics), tyle że zoptymalizowanym pod niskie zużycie mocy. Budowa rdzeni Xe jest zatem taka sama jak w dotychczasowych modelach GPU Alchemist dla laptopów i kart graficznych. Nowe układy zaoferują do 33% więcej jednostek obliczeniowych niż dotychczasowe iGPU Intel Iris Xe Graphics (768 SP vs 1024 SP), a ponadto nie zabraknie pełnej obsługi DirectX 12 Ultimate. Oznacza to wsparcie m.in. dla sprzętowej akceleracji Ray Tracingu, Variable Rate Shading czy Mesh Shaders.

Źródło: VideoCardz, Moors's Law is Dead