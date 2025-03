Intel Meteor Lake - procesory nowej generacji zaoferują taktowania na poziomie powyżej 5 GHz

W przyszłym miesiącu Intel powinien oficjalnie zaprezentować procesory nowej generacji z rodziny Meteor Lake. To od dawna wyczekiwane układy, które wykorzystają proces technologiczny Intel 4 (7 nm EUV), co powinno znacząco wpłynąć na efektywność energetyczną nowych jednostek. Meteor Lake wprowadzi także budowę na wzór chipletów, gdzie poszczególne kafelki (Compute, Graphics, SoC, I/O) zostaną połączone z wykorzystaniem technologii Intel Foveros 3D. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat postępów w pracach nad procesorami. Są one jak najbardziej optymistyczne.

Według najnowszych doniesień, finalne wersje procesorów Intel Meteor Lake będą osiągały taktowania powyżej 5 GHz. Widoczny jest zatem dalszy postęp względem próbek kwalifikacyjnych, które osiągały co najwyżej 4,8 GHz.

Golden Pig udostępnił kolejne informacje na temat nadchodzących procesorów Intel Meteor Lake. Według nieoficjalnych doniesień, układy z linii Core Ultra 7 zaoferują taktowanie Turbo na poziomie maksymalnie 5 GHz, podczas gdy najwyżej pozycjonowana seria Core Ultra 9 przebije poziom 5 GHz. Informacje te brzmią zatem bardziej optymistycznie niż jeszcze w lipcu, gdy Golden Pig informował, iż próbki kwalifikacyjne Meteor Lake osiągały taktowania Turbo na poziomie co najwyżej 4,8 GHz.

Prezentowane liczby wyglądają również zdecydowanie lepiej niż w przypadku przejścia z 14 nm procesu na litografię 10 nm (później z dopiskiem SuperFin, aż w końcu zmieniono całkowicie na Intel 7), gdzie chociażby w generacji Ice Lake utrzymywane częstotliwości taktowania były bardzo rozczarowujące, a w dodatku niższe zegary nie przekładały się specjalnie na lepszą efektywność energetyczną. Z kolei w przypadku Meteor Lake od dłuższego czasu mówi się, że sprawność energetyczna jest jedną z najmocniejszych stron tej konkretnej serii produktowej. Tak czy inaczej w przyszłym miesiącu powinniśmy w końcu otrzymać konkretne informacje w tym temacie.

Źródło: Golden Pig Upgrade, VideoCardz