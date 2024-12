AMD Ryzen 9 8940H, Ryzen 7 8840HS oraz Ryzen 5 8640HS - procesory trafią do laptopów ASUS TUF Gaming

AMD pomału przygotowuje się do wprowadzenia odświeżonych oraz nowych procesorów APU Ryzen dla notebooków. Oprócz nowej generacji Strix (potencjalnie Ryzen 8050H/HS), możemy liczyć również na ponowne wprowadzenie serii Phoenix (Zen 4 oraz RDNA 3), tym razem pod nazwą Ryzen 8040H/HS/U. Kilka z odświeżonych układów Phoenix (czy raczej Hawk Point, jak oficjalnie będą nazywane te procesory) zostały przetestowane w laptopach ASUS TUF Gaming. Wpisy z bazy GeekBench sugerują jednak pewne oczekiwane zmiany w samych laptopach marki ASUS. Czego dokładnie się dowiedzieliśmy?

Z najnowszych wpisów z bazy GeekBench wynika, iż przyszłoroczne laptopy ASUS TUF Gaming A15 otrzymają odświeżone procesory AMD Ryzen 8040H/HS, które sparowane zostaną z pamięcią RAM DDR5 5600 MHz. To istotna zmiana względem tegorocznych notebooków marki ASUS, gdzie wykorzystywano wyłącznie pamięć RAM DDR5 4800 MHz.

W bazie oprogramowania GeekBench pojawiły się wpisy dotyczące laptopów ASUS TUF Gaming A15 (FA507UU), w których wykorzystano procesory AMD Ryzen 9 8940H, Ryzen 7 8840HS oraz Ryzen 5 8640HS. Wszystkie te jednostki należą do generacji APU Phoenix / Hawk Point, gdzie wykorzystano mikroarchitekturę Zen 4 dla rdzeni CPU oraz architekturę RDNA 3 dla zintegrowanych układów graficznych. Specyfikacja poszczególnych układów Ryzen 8040H/HS jest bliźniaczo podobna do dotychczasowych procesorów i trudno przewidzieć czy będą jakiekolwiek większe zmiany w ich budowie czy parametrach. Wpisy z bazy GeekBench informują jednak jasno o zmianie, na jaką najwyraźniej zdecydowała się firma ASUS.

AMD Ryzen 9 8940H AMD Ryzen 7 8840HS AMD Ryzen 5 8640HS Rodzina APU Phoenix / Hawk Point APU Phoenix / Hawk Point APU Phoenix / Hawk Point Architektura Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Konfiguracja rdzeni 8C/16T 8C/16T 8C/16T Zegar bazowy 4,0 GHz 3,8 GHz 4,3 GHz Zegar Turbo 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 780M

12 CU AMD Radeon 780M

12 CU AMD Radeon 760M

8 CU Kontroler RAM DDR5 5600 MHz DDR5 5600 MHz DDR5 5600 MHz Test w GeekBench ASUS TUF Gaming A15 (2024) ASUS TUF Gaming A15 (2024) ASUS TUF Gaming A15 (2024)

Z testów wynika jasno, iż przyszłoroczne notebooki ASUS TUF Gaming A15 zostały również wyposażone w szybsze pamięci RAM DDR5 o efektywnym zegarze 5600 MHz (rzeczywisty zegar 2800 MHz). Dla porównania wszystkie tegoroczne laptopy marki ASUS, bez względu na to czy mowa o modelach z procesorach AMD Ryzen czy Intel Core, wykorzystywały podstawowe moduły DDR5 4800 MHz i to bez względu na fakt, że poszczególne układy AMD lub Intela oferowały szybsze i bardziej dopracowane kontrolery pamięci. Spodziewamy się natomiast, że skoro tańsze notebooki ASUS TUF Gaming zaoferują szybsze pamięci RAM DDR5, to dokładnie taką samą decyzję podjęto dla wszystkich innych laptopów, przygotowanych na 2024 rok.

