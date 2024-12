AMD Ryzen 8040H, Ryzen 8040HS oraz Ryzen 8040U - poznaliśmy listę odświeżonych procesorów Hawk Point

Mimo że rynek laptopów nie został odpowiednio nasycony tegorocznymi procesorami AMD Ryzen 7040HS oraz Ryzen 7040U, a firma przygotowuje się już do zapowiedzi kolejnych generacji oraz odświeżenia dotychczasowych jednostek. W 2024 roku powinniśmy zobaczyć dwie kompletnie nowe linie procesorów APU - Strix Point oraz Strix Halo, w których ujrzymy rdzenie Zen 5 oraz mocniejsze, zintegrowane układy graficzne. Odświeżenia doczeka się natomiast linia Phoenix, która w 2024 roku będzie żyła pod nazwą Hawk Point.

W sieci pojawiła się lista niektórych procesorów AMD Ryzen 8040U/HS/H, które powinny trafić do notebooków czy handheldów w 2024 roku.

Według udostępnionych materiałów, przyszłoroczne procesory AMD Ryzen, będące odświeżeniem tegorocznej linii Ryzen 7040HS/U, zachowają dotychczasowe nazewnictwo. Zamiast Ryzen 7040HS otrzymamy zatem Ryzen 8040HS, a zamiast Ryzen 7040U - Ryzen 8040U. Wśród ujawnionych modeli z rodziny APU Hawk Point, wyróżniono m.in. Ryzen 9 8940H, Ryzen 7 8840 czy Ryzen 7 8840HS - wszystkie te jednostki ponownie zaoferują 8 rdzeni Zen 4 z obsługą SMT. Dochodzą do tego także niskonapięciowe procesory Ryzen 7 PRO 8840U oraz Ryzen 7 8840U, które będą przeznaczone dla ultrabooków oraz biznesowych laptopów.

Według dotychczasowych informacji, przyszłoroczne procesory AMD Hawk Point mają w końcu trafić do tańszych notebooków. W ten sposób segment "premium" zostanie przekazany najnowszej generacji Strix Point, w której znajdą się procesory oparte na mikroarchitekturze Zen 5 / Zen 5c (CPU) oraz architekturze RDNA 3 (iGPU). Konfiguracja zintegrowanych układów graficznych Radeon 780M czy Radeon 760M pozostanie w tym wypadku bez zmian i nadal możemy liczyć na maksymalnie 12 bloków CU. Kontrolery pamięci również pozostaną bez zmian. Większe modyfikacje ujrzymy dopiero we wspomnianej serii Strix Point, gdzie AMD chce zaoferować do 16 bloków CU RDNA 3+ (i do 40 CU RDNA 3+ w APU Strix Halo).

Źródło: X @harukaze5179