AMD Ryzen 8000 z serii APU Strix - nowe informacje potwierdzają bardziej rozbudowany układ graficzny RDNA 3+

Rynek obecnie jest daleki od nasycenia się mobilnymi procesorami Ryzen 7040HS z rodziny APU Phoenix - te pojawiają się przede wszystkim w przenośnych konsolach oraz od czasu do czasu w notebookach do gier (a więc sparowane z osobnymi układami graficznymi GeForce RTX 4000). Na zwykłe laptopy wciąż czekamy, tymczasem w sieci pojawia się zaskakująco wręcz duża ilość informacji (jak na czas do premiery kolejnej generacji) na temat przyszłorocznych procesorów Ryzen 8000 (Ryzen 8050HS?) z serii APU Strix.

W sieci pojawiły się kolejne screeny prezentujące próbkę inżynieryjną procesora AMD Ryzen 8000 z rodziny APU Strix. Oprogramowanie HWiNFO odczytuje, że nowy procesor wyposażono w zintegrowany układ graficzny, korzystający z 16 bloków CU.

Screeny z oprogramowania HWiNFO ponownie ukazują nam procesor AMD Ryzen, zbudowany na bazie łącznie 12 rdzeni Zen 5. Cztery z nich to "pełne" rdzenie Zen 5, podczas gdy pozostałe osiem to energooszczędne Zen 5c z pomniejszoną pamięcią cache L3 i prawdopodobnie niższymi zegarami. Układ korzysta zatem z 12 rdzeni i 24 wątków (co wyróżnia te procesory na tle obecnych rozwiązań Intela). Screen prezentuje także garść informacji na temat zintegrowanego układu graficznego, będącego następcą Radeona 780M (potencjalnie będzie to Radeon 880M).

Oprogramowanie potwierdza, iż układ iGPU korzysta z 1024 procesorów strumieniowych, co wskazuje na obecność łącznie 16 bloków CU. Nadchodzący układ zaoferuje zatem więcej jednostek obliczeniowych, ale dodatkowo mają one być oparte na ulepszonej wersji architektury RDNA 3 o nazwie RDNA 3+. Program niepoprawnie natomiast wskazuje, że iGPU posiada 512 MB pamięci GDDR6 (jak już to korzysta z pamięci LPDDR5, na co wskazuje poniższy screen). Dzięki zwiększonej liczbie jednostek, nowe układy od AMD mają być w stanie rywalizować z nadchodzącymi procesorami Intel Meteor Lake. Czy tak będzie w istocie, dowiemy się jednak dopiero za kilka miesięcy.

Źródło: VideoCardz, X (Twitter) @9550pro