AMD Ryzen 8000 - wyciekła specyfikacja mobilnego procesora Strix Point z programów HWiNFO i CPU-Z

Mobilne procesory AMD Strix Point będą miały swoją premierę w 2024 roku. Choć do tego momentu zostało jeszcze sporo czasu, to w Internecie pojawiały się już informacje na temat niektórych procesorów z tej generacji. W sieci opublikowano zrzuty ekranu przedstawiające specyfikację jednego z nowych APU firmy AMD. Z racji, że część podmiotów ma już na pewno dostęp do testowych rewizji sprzętu, materiały wydają się dosyć wiarygodne.

Opublikowano zrzuty ekranu z programów HWiNFO i CPU-Z, które mają przedstawiać specyfikację jednego z procesorów Strix Point. Konfiguracja rdzeni jest identyczna, jak w niedawnym przecieku z serwisu Bilibili.

Z informacji AMD wiemy, że APU Strix Point będą korzystały z hybrydowej konfiguracji rdzeni, podobnie jak ma to miejsce w przypadku sprzętu Intela. To oznacza obecność pełnoprawnych rdzeni Zen 5, a także mniejszych rdzeni Zen 5c. To właśnie ich konfiguracja jest najciekawszym elementem ujawnionych zrzutów ekranu. Widoczny na nich model oferuje cztery duże rdzenie i osiem mniejszych. Całość obsługuje 24 wątki, co prawdopodobnie oznacza, że jest to niemal identyczny model, jak ten z nieoficjalnych informacji opublikowanych niedawno w serwisie Bilibili. W przeciwieństwie do rdzeni Efficient w procesorach Intela, każdy z rdzeni Zen 5c będzie obsługiwał po dwa wątki. Może zatem to być bardzo konkurencyjne rozwiązanie.

Na opublikowanym zrzucie ekranu z programu HWiNFO widać także taktowanie procesora, ale jest ono z pewnością błędne. Bazowa wartość na poziomie 8,8 GHz to niewłaściwy odczyt wynikający zapewne z tego, że procesor nie został prawidłowo rozpoznany. Bardziej wiarygodna jest informacja z programu CPU-Z (ok. 3 GHz), ale tutaj z kolei aplikacja nie odczytała poprawnie liczby rdzeni. Pod znakiem zapytania stoi też kwestia zaprezentowanej na zrzutach ekranu ilości pamięci podręcznej. Prawidłowa jest za to zapewne lista obsługiwanych instrukcji. Opisywany procesor został wykonany procesie technologicznym 4 nm, czyli takim samym jak APU Phoenix. TDP jednostki ma wynieść 45 W.

Źródło: VideoCardz, Performancedatabases