AMD APU Strix Point oraz Strix Halo - nowe informacje o procesorach AMD Ryzen 8000 z rdzeniami Zen 5 oraz Zen 5c

AMD pracuje obecnie już nad nową generacją procesorów APU dla laptopów, które znane będą pod nazwą Strix Point. Linia ta będzie bezpośrednim sukcesorem tegorocznych procesorów Phoenix, jednak tym razem producent zwiększy maksymalną liczbę rdzeni do 12. Dotychczasowe procesory, na czele z Ryzen 9 7940HS, wykorzystują z kolei co najwyżej 8 rdzeni z obsługą 16 wątków. Oprócz podstawowej serii Strix Point, AMD ma również opracowywać znacznie mocniejsze APU, bazujące na chipletach i znane pod nazwą Strix Halo. O obu seriach APU pojawiły się właśnie nowe informacje.

W sieci pojawiły się nowe informacje na temat procesorów APU AMD Strix Point oraz Strix Halo (Ryzen 8000), opartych na mikroarchitekturze Zen 5.

Za udostępnienie nowych informacji odpowiadają użytkownicy @Olrak29_ oraz @Kopite7kimi. Ten pierwszy w zasadzie potwierdza, że generacja APU Strix Point będzie bazowała na hybrydowej budowie, gdzie znajdziemy cztery "duże" rdzenie Zen 5 oraz osiem "małych" rdzeni Zen 5c. Oba typy rdzeni jednak obsługują SMT, więc de facto w dalszym ciągu będzie to układ 12-rdzeniowy i 24-wątkowy. Rdzenie Zen 5c będą miały mniejszy cache, a celem ich implementacji jest zmniejszenie zużycia mocy. Co ciekawe, APU Strix Point nie będzie pierwszą generacją, w której AMD eksperymentuje z dwoma typami rdzeni. Okazuje się bowiem, że już w przypadku serii APU Phoenix producent przygotował coś podobnego. Mowa o układach Ryzen 5 7540U oraz Ryzen 3 7440U, które korzystają z innej matrycy niż pozostałe procesory Phoenix i w których wykorzystywane są zarówno rdzenie Zen 4 jak również Zen 4c.

Strix Point

4x Zen 5 + 8x Zen 5c



Strix Halo

16x Zen 5 — Everest (@Olrak29_) July 29, 2023

@Olrak29_ wskazuje dodatkowo, że druga z planowanych generacji APU na 2024 rok - Strix Halo - zaoferuje z kolei 16 pełnych rdzeni Zen 5 umieszczonych w dwóch chipletach, podobnie jak wygląda to przy chociażby desktopowych układach Ryzen czy mobilnej serii Dragon Range. APU Strix Halo ma jednak mieć znacznie przebudowany blok IOD, co związane jest z bardzo mocnym, zintegrowanym układem graficznym jaki się tam znajdzie. W najwyższej opcji będzie to układ iGPU z 40 blokami CU (3840 procesorów strumieniowych), opartymi na architekturze RDNA 3+. Dla porównania APU Strix Point zaoferuje maksymalnie 16 CU RDNA 3+. Olrak29_ dotychczas bardzo trafnie informował o kolejnych premierach AMD, zatem i w tym przypadku może się okazać, że producent faktycznie opracowuje tak mocne APU, które ma być konkurencją chociażby dla procesorów ARM od Apple.

Strix Halo looks like a desktop Zen5 with a different IOD. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 29, 2023

Źródło: Twitter @Olrak29_, Twitter @kopite7kimi