AMD Ryzen 9 7945HX3D - prezentacja topowego, 16-rdzeniowego procesora Zen 4 z 3D V-Cache dla notebooków

AMD w tym roku wprowadziło do notebooków swoje najmocniejsze procesory z serii Dragon Range - czołowym układem był Ryzen 9 7945HX z 16 rdzeniami Zen 4 i obsługą do 32 wątków jednocześnie. Procesor ten został kilka tygodni temu przez nas przetestowany - w naszym podsumowaniu pojawiły się zdania m.in. mówiące o wprowadzeniu procesora, którego efektywność energetyczna jest wręcz innowacyjna na tle konkurencyjnych rozwiązań w laptopach. Jednocześnie w desktopach AMD wprowadziło procesory Zen 4 z 3D V-Cache, na czele z Ryzenem 9 7950X3D. Co gdyby połączyć te dwa segmenty i wprowadzić coś jeszcze mocniejszego do notebooków? AMD właśnie prezentuje takie rozwiązanie.

AMD oficjalnie prezentuje 16-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor Ryzen 9 7945HX3D dla najwydajniejszych notebooków. To pierwszy mobilny procesor, w którym wykorzystano technologię pakowania 3D V-Cache.

Ten procesor może okazać się prawdziwą bestią w laptopach do gier, o ile doczekamy się więcej niż jednego urządzenia i to dostępnego tylko na wybranych rynkach. AMD Ryzen 9 7945HX3D, bo o nim mowa, to Ryzen 9 7945HX doprawiony technologią pakowania 3D V-Cache. Jest to pierwszy stricte mobilny procesor, wykorzystujący ową technologię (jeśli nie będziemy liczyć desktopowego Ryzen 7 5800X3D w niektórych kadłubkach Clevo). Jego specyfikacja w zdecydowanej większości jest dokładnie taka sama jak dla Ryzena 9 7945HX. Producent zachował nawet identyczne zegary Turbo przy takim samym limicie energetycznym. Taktowanie sięga maksymalnie 5,4 GHz, natomiast bazowy zegar to ponownie 2,5 GHz. Podstawowe TDP wynosi 55 W z opcją konfigurowania do 75 W (w tych warunkach układ Zen 4 oferuje najlepszą efektywność energetyczną, co pokazaliśmy również w naszym teście na bazie Ryzena 9 7945HX).

AMD Ryzen 9 7945HX3D AMD Ryzen 9 7945HX Intel Core i9-13980HX Generacja Zen 4 Zen 4 Raptor Lake Budowa Chiplety + I/O z iGPU Chiplety + I/O z iGPU Monolit Litografia TSMC N5 + N6 TSMC N5 + N6 Intel 7 Rdzenie / wątki 16C/32T 16C/32T 24C/32T: 8+16 Taktowanie bazowe 2,5 GHz 2,5 GHz 2,2 GHz (P-Core)

1,6 GHz (E-Core) Zegar Turbo 5,4 GHz 5,4 GHz 5,6 GHz (P-Core)

4,0 GHz (E-Core) Układ graficzny Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Intel UHD Graphics 770

32 EU Xe-LP Kontroler RAM DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz Obsługiwany RAM Do 64 GB Do 64 GB Do 128 GB Cache L2 16 MB 16 MB 32 MB Cache L3 128 MB 64 MB 36 MB Cache L2 + L3 144 MB 80 MB 68 MB OC rdzeni Tak Tak Tak AMD EXPO / Intel XMP 3.0 Tak Tak Tak Linie PCIe (CPU) 28 linii PCIe 5.0 28 linii PCIe 5.0 16 linii PCIe 5.0 + 4 linie PCIe 4.0 TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (PBP, PL1)

157 W (MTP, PL2)

Prawdziwą wisienką na torcie jest tutaj wspomniany 3D V-Cache. Dzięki temu procesor AMD Ryzen 9 7945HX3D oferuje 128 MB pamięci cache L3 oraz 144 MB całkowitego cache L2 + L3. Dla porównania Intel Core i9-13980HX oferuje 68 MB cache, w tym 32 MB cache L2 oraz 36 MB cache L3. Według deklaracji producenta, AMD Ryzen 9 7945HX3D przy TDP 40 W jest w stanie zaoferować o 23% lepsze osiągi w grze Shadow of the Tomb Raider (1080p, detale wysokie) w porównaniu do procesora AMD Ryzen 9 7945HX przy tym samym limicie energetycznym. Jednocześnie przy porównaniu z limitem 70 W widać już tylko 11% wzrost wydajności procesora z 3D V-Cache. To pokazuje, że technologia ta ma potencjał pokazać pazura właśnie przy niższych limitach energetycznych... choć dużo będzie zależało także od konkretnych gier.

AMD pokazało trochę wyników i w najlepszym wypadku gracze mają liczyć nawet o 53% wyższą wydajność w porównaniu do Ryzena 9 7945HX. Do porównania obu procesorów wykorzystano laptopy ASUS ROG Strix SCAR 17 z układem NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy 175 W oraz z pamięcią RAM DDR5. Spory skok wydajności mamy odczuć także w Cyberpunku 2077: tutaj mowa o 44% wyższej wydajności Ryzena 9 7945HX3D względem Ryzena 9 7945HX. Spośród zaprezentowanych gier, tylko w Strange Brigade odnotowano 4% spadek osiągów w układzie z 3D V-Cache. Jeśli chodzi o laptopy to AMD na chwilę obecną ujawniło tylko notebooka ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D, który będzie dostępny od 22 sierpnia tego roku.

Źródło: AMD, PurePC