AMD Ryzen 8050HS - w sieci pojawiły się kolejne szczegóły specyfikacji procesorów APU Strix Point

W ostatnich dniach w sieci pojawiło się trochę informacji na temat procesorów AMD APU Strix, czyli przyszłorocznych układach dla notebooków, w których wykorzystana zostanie nowa mikroarchitektura Zen 5. Według nieoficjalnych doniesień, producent zaplanował dwie osobne linie produktowe: APU Strix Point w typowej, monolitycznej budowie oraz APU Strix Halo, które ma wykorzystać chipletową budowę oraz znacznie mocniejszą specyfikację, zwłaszcza pod kątem układów graficznych. Tymczasem poznaliśmy kolejne szczegóły pierwszej z wymienionych serii, czyli Strix Point.

Wygląda na to, że rdzenie Zen 5 w procesorach AMD APU Strix Point nadal będą oferowały 16 MB pamięci cache L3. A przynajmniej te pełne rdzenie, gdyż w przypadku Zen 4c mowa już o 8 MB.

Golden Pig na stronie Bilibili ujawnił kilka dodatkowych informacji na temat przyszłorocznych procesorów AMD Ryzen 8050HS (a przynajmniej takie nazewnictwo obstawiamy) z generacji APU Strix Point. Nową informacją jest przede wszystkim wzmianka o konfiguracji pamięci cache L3. Wygląda na to, że pełnoprawne rdzenie Zen 5 (tych będzie cztery z obsługą SMT) otrzymają 16 MB pamięci cache L3. Na pozór wygląda to tak samo jak chociażby w APU Phoenix, jednak tam mieliśmy 16 MB L3 oraz 8 dużych rdzeni Zen 4, natomiast w APU Strix mamy tylko 4 duże rdzenie Zen 5 oraz również 16 MB cache L3.

Pozostałe 8 rdzeni (również z obsługą SMT) to rdzenie Zen 5c (Golden Pig opisuje je jednak jako Zen 5D, gdzie D to skrót od Dense) i w tym wypadku mają one zaoferować 8 MB cache L3, a więc o połowę mniej w porównaniu do większych rdzeni Zen 5. Finalnie zatem taki 12-rdzeniowy i 24-wątkowy układ Ryzen 8050HS otrzyma 24 MB cache L3. Bez względu na podział APU na dwa typy rdzeni, ilość cache L3 ulegnie zatem powiększeniu. Golden Pig potwierdza ponadto, że procesor ten będzie również wyposażony w zintegrowany układ graficzny z 8 WGP, co przekłada się odpowiednio na 16 CU (w dodatku mowa o ulepszonej wersji RDNA 3, czyli RDNA 3+) oraz 1024 procesy strumieniowe.

