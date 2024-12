Test AMD Ryzen 9 7945HX3D kontra Intel Core i9-13980HX oraz Ryzen 9 7945HX. Czy 3D V-Cache zrobi różnicę w laptopie?

Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję przetestować procesor AMD Ryzen 9 7945HX w notebooku ASUS ROG Zephyrus Duo 16. Wówczas pisaliśmy, że to najmocniejszy procesor producenta, jaki dotychczas pojawił się w laptopie, a jego efektywność energetyczna ustanawia wręcz nowe standardy w przenośnych komputerach. Jakiś czas później AMD dość nieoczekiwanie zapowiedziało kolejny układ z serii Dragon Range z myślą o laptopach do gier. Tym razem ujawniono jednostkę AMD Ryzen 9 7945HX3D. Jak sama nazwa wskazuje, wykorzystano tutaj technologię pakowania 3D V-Cache. Jest to de facto pierwszy typowo mobilny procesor, w którym wykorzystano tego typu ficzer. Tak naprawdę mamy już do czynienia z procesorem Ryzen 9 7950X3D, tyle że przeniesionym do mobilnej obudowy typu BGA. Przez ostatnie dni testowaliśmy pierwszego laptopa z tym układem - ASUS ROG Strix SCAR 17 i nadeszła pora na przedstawienie naszego werdyktu. Czy wysoko postawiona poprzeczka zostanie podniesiona jeszcze wyżej?

Autor: Damian Marusiak

AMD Ryzen 9 7945HX3D to najmocniejszy przedstawiciel serii Dragon Range, przynajmniej jeśli mówimy o procesorze stricte do gier. Ze względu na charakterystykę działania 3D V-Cache i pewne zmiany jakie się z tym wiążą, w programach układ ten powinien być nieco wolniejszy od wariantu bez dodatkowego stosu pamięci cache L3. Z góry jednak przyznam, że jestem trochę rozczarowany decyzją, by do laptopów wprowadzić wyłącznie najdroższą jednostkę Ryzen 9 7945HX3D. Dobrze byłoby zobaczyć również innych przedstawicieli, na czele z odpowiednikiem Ryzen 7 7800X3D, który oferuje 8 rdzeni Zen 4 w jednym bloku CCD, co w codziennym użytkowaniu wypada po prostu lepiej (a i do gier 8 rdzeni będzie w zupełności wystarczające).

AMD Ryzen 9 7945HX3D to najnowszy i flagowy procesor, przeznaczony dla laptopów do gier. Jego możliwości przetestowaliśmy na modelu ASUS ROG Strix SCAR 17 w połączeniu z NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU.

W testowanym laptopie ASUS ROG Strix SCAR 17 (2023) jest zainstalowane oprogramowanie Armoury Crate, które daje znacznie większe możliwości w zakresie konfigurowania TDP. Możemy je zwiększyć do maksymalnie 130 W (w teorii o czym więcej przeczytacie w dalszej części testu), ale równocześnie możemy je także obniżyć do zaledwie 30 W. Tym samym możemy dostosować limity, tak aby uzyskać znacznie lepszą kulturę pracy i niższe temperatury w zadaniach, gdzie wykorzystywany jest wyłącznie procesor. Jednocześnie jednak trzeba się liczyć z obniżoną wydajnością. W dalszej części testu sprawdzimy jak AMD Ryzen 9 7945HX3D wypada w teście skalowania wydajności.

AMD Ryzen 9 7945HX3D AMD Ryzen 9 7945HX Intel Core i9-13980HX Generacja Zen 4 Zen 4 Raptor Lake Budowa Chiplety + I/O z iGPU Chiplety + I/O z iGPU Monolit Litografia TSMC N5 + N6 TSMC N5 + N6 Intel 7 Rdzenie / wątki 16C/32T 16C/32T 24C/32T: 8+16 Taktowanie bazowe 2,5 GHz 2,5 GHz 2,2 GHz (P-Core)

1,6 GHz (E-Core) Zegar Turbo 5,4 GHz 5,4 GHz 5,6 GHz (P-Core)

4,0 GHz (E-Core) Układ graficzny Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Intel UHD Graphics 770

32 EU Xe-LP Kontroler RAM DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz Obsługiwany RAM Do 64 GB Do 64 GB Do 128 GB Cache L2 16 MB 16 MB 32 MB Cache L3 128 MB 64 MB 36 MB Cache L2 + L3 144 MB 80 MB 68 MB OC rdzeni Tak Tak Tak AMD EXPO / Intel XMP 3.0 Tak Tak Tak Linie PCIe (CPU) 28 linii PCIe 5.0 28 linii PCIe 5.0 16 linii PCIe 5.0 + 4 linie PCIe 4.0 TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (PBP, PL1)

157 W (MTP, PL2)

Względem wcześniejszych testów zwiększyłem listę gier, która dodatkowo jest bardziej różnorodna (znajdziemy gry akcji, gry wyścigowe a nawet strategię). Porównania dokonano z wykorzystaniem dwóch dodatkowych notebooków. ASUS ROG Zephyrus Duo 16 wrócił do naszej redakcji - model ten korzysta z procesora AMD Ryzen 9 7945HX oraz układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU. Drugi laptop to MSI Raider GE78HX, czyli jeden z najmocniejszych notebooków z procesorem Intel Core i9-13980HX. Wszystkie modele posiadają ten sam układ graficzny, co było kluczowe dla przeprowadzenia testów wydajności w grach.