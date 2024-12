AMD Ryzen 8000G - poznaliśmy specyfikację i wydajność desktopowych procesorów APU Phoenix

W styczniu przyszłego roku firma AMD wyda w końcu długo wyczekiwaną, nową generację procesorów APU Phoenix dla komputerów stacjonarnych. Procesory te będą należały do serii Ryzen 8000G i wykorzystają mikroarchitekturę Zen 4 dla CPU oraz architekturę RDNA 3 dla zintegrowanych układów graficznych. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja nowych procesorów oraz informacje na temat wydajności w grach oraz programach.

W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja procesorów AMD Ryzen 8000G oraz informacje o ich wydajności w grach i programach.

Informacje na temat desktopowych procesorów AMD Ryzen 8000G pojawiły się na łamach perskiej strony technologicznej - Sakhtafzarmag. Wynika z niej, iż AMD planuje wprowadzenie łącznie 14 układów APU Phoenix, z czego część będzie należeć do biznesowej serii PRO, gdzie oferowane są chociażby dodatkowe formy zabezpieczenia danych i podzespołów. Niektóre z procesorów wykorzystują pierwotną matrycę Phoenix, z kolei inne bazują na tzw. "Phoenix 2", czyli mniejszym układzie, scalającym ze sobą rdzenie Zen 4 oraz Zen 4c. Specyfikacje poszczególnych układów wyglądają podobnie jak w mobilnych wersjach, natomiast główną różnicą są nieco większe limity energetyczne.

Procesory AMD Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 3 8300G, Ryzen 7 PRO 8700G, Ryzen 5 PRO 8600G, Ryzen 5 PRO 8500G oraz Ryzen 3 PRO 8300G charakteryzują się domyślnym TDP na poziomie 65 W z możliwością obniżenia do 45 W. Jednostki Ryzen 3 posiadają po 4 rdzenie z obsługą 8 wątków; Ryzen 5 to układy 6-rdzeniowe i 12-wątkowe, natomiast topowe Ryzeny 7 oferują 8 rdzeni i 16 wątków - tutaj nie ma również różnic względem mobilnych wariantów Ryzen 7040HS. Większość procesorów APU Phoenix w desktopach zaoferuje taktowania w Turbo na poziomie przynajmniej 5,0 GHz. Najwięcej, bo 5,1 GHz, zobaczymy w modelach Ryzen 7 8700G, Ryzen 7 PRO 8700G oraz Ryzen 7 PRO 8700GE (procesory z oznaczeniem GE charakteryzują się obniżonym limitem energetycznym, wynoszącym 35 W). W przeciwieństwie do dotychczasowych, desktopowych procesorów APU Cezanne, jednostki Phoenix zaoferują również nowe, zintegrowane układy graficzne Radeon 740M, Radeon 760M oraz Radeon 780M.

Źródło opublikowało także kilka wstępnych testów wydajności. Wynika z nich, iż w niektórych grach procesor AMD Ryzen 7 8700G zaoferuje nawet 3-krotnie lepsze osiągi w porównaniu do iGPU Radeon Vega w procesorze Ryzen 7 5700G. Największe różnice zobaczymy np. w DOOM Eternal (API Vulkan) oraz w Cyberpunku 2077 z włączonym Ray Tracingiem (iGPU Radeon 700M w APU Phoenix sprzętowo akceleruje obliczenia RT). Przynajmniej dwukrotny wzrost wydajności mamy zobaczyć m.in. w Fortnite, Shadow of the Tomb Raider, World of Tanks, Borderlands 3, GTA 5, Forza Horizon 5, Total War: Warhammer oraz w God of War. Wyniki te dotyczą rozdzielczości 1920 x 1080, aczkolwiek nie wiemy z jakimi dokładnie pamięciami RAM był testowany układ graficzny (jedne co wiemy, to że były to pamięci DDR5, bo taki kontroler pamięci jest wbudowany w procesory APU Phoenix). W kilku zaprezentowanych programach, wzrosty wydajności nie są aż tak duże jak w grach i zamykają się w okolicach 35-40% względem AMD Ryzen 7 5700G. Tutaj przetestowano takie programy jak GeekBench, Houdini Pyro, 7-zip czy PCMark 10. Na początek AMD ma wrzucić na rynek procesory Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G oraz Ryzen 5 8500G. Ich premierę podobno zaplanowano na 31 stycznia 2024 roku. W późniejszym czasie dojdą także układy Ryzen PRO 8000G/GE oraz seria Ryzen 3 - te ostatnie mają być oferowane przede wszystkim poprzez gotowe zestawy komputerowe (OEM).

Źródło: Sakhtafzarmag, WCCFTech