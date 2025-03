Gigabyte potwierdza: nowe układy APU od AMD pojawią się na rynku tuż po Nowym Roku

Rzadko się zdarza, by producenci zapowiadali produkty innych firm, jednak jeśli dokładnie śledzicie branżowe doniesienia, na pewno nie raz spotkaliście się z takim zjawiskiem. Najnowszy wpis firmy Gigabyte potwierdza, że czasem rzeczywiście może dochodzić do takich sytuacji. Popularne przedsiębiorstwo słynące m.in. z płyt głównych czy niereferencyjnych kart graficznych opublikowało właśnie krótki wpis zwiastujący bliski debiut wyczekiwanych układów APU od AMD.

Wygląda na to, że płyty główne AM5 od Gigabyte'a będą gotowe na nowe układy AMD ze sporym wyprzedzeniem.

Jak możemy przeczytać na stronie producenta: "Gigabyte [...] udostępnił najnowszą wersję beta biosu AGESA 1.1.0.0 dla obsługi APU nowej generacji AM5 na płytach głównych X670, B650, A620. Nadchodzące procesory APU nowej generacji AM5 zostaną wprowadzony na rynek pod koniec stycznia 2024 roku". Jak widać, płyty główne od Gigabyte'a będą gotowe na nowe układy AMD ze sporym wyprzedzeniem. To z kolei oznacza, że już w najbliższych tygodniach może pojawić się sporo przecieków na ich temat.

Ryzen 7 8700G Ryzen 5 8600G Ryzen 5 8500G Ryzen 3 8300G Rdzenie / wątki Zen 4

8 / 16 Zen 4

6 / 12 Zen 4 + Zen 4c

2+4 / 12 Zen 4 + Zen 4c

1+3 / 8 Taktowania ? ? ? ? Grafika RDNA 3 z 12 CU ? RDNA 3 z 4 CU RDNA 3 z 4 CU TDP 65 W 65 W 65 W 65 W

Z dotychczasowych informacji wynika, że AMD zaliczy nowe APU od razu do serii Ryzen 8000G. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że rodzina tych układów powinna liczyć cztery modele. Dwa z nich, a więc Ryzen 7 8700G i Ryzen 5 8600G, prawdopodobnie zostaną oparte na ośmiu i sześciu fizycznych rdzeniach Zen 4 oraz grafice RDNA 3 z 12 jednostkami CU. Kolejne procesory z tej serii to podobno Ryzen 5 8500G oraz Ryzen 3 8300G. Jak wynika z ostatnich przecieków, będą to układy hybrydowe z rdzeniami Zen 4 oraz mniejszymi Zen 4c.

