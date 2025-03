AMD Ryzen 8000G - nadchodzą wyczekiwane układy APU na platformę AM5. Zadebiutują cztery nowe modele

Co prawda procesory AMD z serii Ryzen 7000 posiadają zintegrowany układ graficzny, jednak wcale nie oznacza to, że nie ma już zapotrzebowania na jednostki APU w stylu serii Ryzen 5000G. Niedawno w sieci pojawiły się informacje, jakoby producent miał w planach wprowadzenie takich procesorów na rynek już w najbliższych miesiącach. Jak się okazuje, nie będą one już należeć do serii 7000G, a do 8000G. Jak informuje HKEPC, w drodze są cztery nowe modele.

Dokładna data premiery nowych APU od AMD nie jest jeszcze znana, aczkolwiek nazewnictwo 8000G zdaje się sugerować, że producent planuje debiut dopiero w 2024 roku.

Czołowym przedstawicielem nowej serii ma być AMD Ryzen 7 8700G. Układ ten ma bazować na matrycy Pheonix1 i otrzyma 8 fizycznych rdzeni Zen 4 oraz 16 wątków. Na pokładzie jednostki ma się znaleźć grafika RDNA 3 z 12 CU. Nie może zabraknąć także nieco słabszego, 6-rdzeniowego przedstawiciela tej serii. Będzie nim Ryzen 5 8600G, jednak nie wiadomo nic na temat specyfikacji iGPU w tym modelu. Taktowania obu tych procesorów pozostają nieznane, aczkolwiek wydaje się, że ich współczynnik TDP wyniesie 65 W.

Ryzen 7 8700G Ryzen 5 8600G Ryzen 5 8500G Ryzen 3 8300G Rdzenie / wątki Zen 4

8 / 16 Zen 4

6 / 12 Zen 4 + Zen 4c

2+4 / 12 Zen 4 + Zen 4c

1+3 / 8 Taktowania ? ? ? ? Grafika RDNA 3 z 12 CU ? RDNA 3 z 4 CU RDNA 3 z 4 CU TDP 65 W 65 W 65 W 65 W

Równie ciekawie zapowiadają się pozostałe dwa układy z nowej serii. Według raportu mają one zostać oparte na matrycy Pheonix2, która znalazła już zastosowanie w tanich jednostkach dla laptopów. Jednostki te mają składać się z większych rdzeni Zen 4 oraz mniejszych Zen 4c. Wedle tej zasady AMD Ryzen 5 8500G ma otrzymać 6 fizycznych rdzeni w konfiguracji 2+4, a całość obsłuży 12 wątków. Najniżej pozycjonowanym chipem ma zostać 4-rdzeniowy/8-wątkowy Ryzen 3 8300G o konfiguracji rdzeni 1+3. Oba te procesory prawdopodobnie otrzymają grafikę RDNA 3 z 4 CU. Dokładna data premiery nowych APU od AMD nie jest jeszcze znana, aczkolwiek nazewnictwo 8000G zdaje się sugerować, że producent planuje debiut dopiero w 2024 roku.

【NDA ㊙】AMD 最近更新了 AGESA Combo AM5 PI 1.1.0.0 Firmware,增加了 AM5 APU處理器的支援性。據台灣主機板商向 HKEPC 透露,AMD 已提供 ES 樣品進行測試,並收到消息很大可能命名為 Ryzen 8000G 系列,目前已知有 4 個 SKU,包括 Ryzen 3 8300G、Ryzen 5 8500G、Ryzen 5 8600G 和 Ryzen 7… pic.twitter.com/v3tLkKtOfZ — HKEPC (@hkepcmedia) November 8, 2023

Źródło: VideoCardz, HKEPC