AMD Ryzen 5 7500G oraz Ryzen 3 7300G - pierwsze procesory APU Phoenix z myślą o desktopach

Od pewnego czasu w Internecie słychać głosy dotyczące możliwej premiery desktopowych procesorów APU od AMD z generacji Phoenix. Producent już od dłuższego czasu nie wydał nic z tego segmentu, a ostatnie (i nadal dostępne w sprzedaży) układy, należą do serii Cezanne i wykorzystują m.in. rdzenie Zen 3 oraz zintegrowane układy graficzne Vega. Tymczasem w sieci pojawiła się lista pierwszych procesorów APU Phoenix dla podstawki AM5. Oprócz tego poznaliśmy nazwy kilku jednostek z odświeżonej generacji APU Hawk Point dla laptopów.

W sieci pojawiła się lista pierwszych procesorów APU AMD Phoenix dla komputerów stacjonarnych. Obejmuje ona cztery układy, z czego dwa dla rynku konsumenckiego i dwa dla rynku PRO.

W sieci pojawiła się lista pierwszych procesorów AMD Ryzen 7000G (desktopowe APU Phoenix), które miałyby ukazać się w najbliższej przyszłości na rynku. Na liście wymieniono cztery jednostki: AMD Ryzen 5 7500G, Ryzen 5 PRO 7500G, Ryzen 3 7300G oraz Ryzen 3 PRO 7300G. Patrząc po liście, są to procesory z tzw. linii "Phoenix 2", a więc tam gdzie użyto mniejszej matrycy obliczeniowej, w której wykorzystano zarówno rdzenie Zen 4 jak i Zen 4c (maksymalnie 6 rdzeni, z czego dwa to pełne Zen 4, a kolejne cztery to bardziej energooszczędne Zen 4c). Procesory te wykorzystują również zintegrowane układy graficzne RDNA 3, z maksymalnie 4 blokami Compute Units. TDP wszystkich wymienionych procesorów wynosi 65 W.

Procesory mają być zgodne z podstawką AM5, ale przynajmniej na chwilę obecną nie wiemy, czy w planach są również mocniejsze układy Phoenix. Brak wyżej pozycjonowanych procesorów Phoenix (gdzie znajdziemy m.in. 8 oraz 12 bloków CU RDNA 3 w zintegrowanych układach graficznych) byłby z pewnością pewnym rozczarowaniem. Lista dodatkowo wymienia pierwsze procesory Ryzen 8040U dla notebooków, m.in. Ryzen 3 8440U, Ryzen 5 PRO 8540U czy Ryzen 5 8540U. Mają to być układy z serii "Hawk Point", a więc odświeżone jednostki Zen 4 w połączeniu ze zintegrowanymi układami graficznymi RDNA 3 na pokładzie.

