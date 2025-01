AMD Phoenix 2 - opublikowano zdjęcie procesora z hybrydową konfiguracją rdzeni. Do jakiego typu sprzętu może trafić nowe APU?

W maju bieżącego roku firma AMD wypuściła na rynek APU z rodziny Phoenix. Procesory te w pełni bazują na rdzeniach Zen 4. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie firma z Santa Clara wypuści jednostki Phoenix 2. Według niektórych źródeł miało stać się to jeszcze w tym roku, ale na chwilę obecną bardziej prawdopodobny wydaje się rok 2024. Opublikowano właśnie zdjęcie, które ma przedstawiać jeden z nowych procesorów.

W sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające najprawdopodobniej APU AMD Phoenix 2 z hybrydową konfiguracją rdzeni. Będzie to raczej niżej pozycjonowany procesor.

Cechą charakterystyczną APU Phoenix 2 będzie hybrydowa konfiguracja rdzeni. AMD pójdzie zatem w stronę rozwiązań wykorzystywanych przez Intela, choć nie będzie to z pewnością przełożenie technologii "niebieskich" jeden do jednego. Nowe procesory mobilne zaoferują zatem rdzenie Zen 4 i bardziej efektywne energetycznie (ale mniej wydajne) rdzenie Zen 4c. Jeden z użytkowników Twittera opublikował zdjęcie, które ma przedstawiać chip Phoenix 2. Można na nim zobaczyć, że dużą część powierzchni zajmuje cache L3 (zielone elementy po lewej stronie). Dwa rdzenie Zen 4 są umiejscowione poniżej cache. Na prawo od nich znajduje się pojedynczy rdzeń Zen 4c, a nad cache kolejne trzy rdzenie tego typu. Zaprezentowana jednostka zaoferuje zatem dwa rdzenie Zen 4 i cztery rdzenie Zen 4c.

Znajdujące się na zdjęciu APU raczej nie będzie zatem zbyt konkurencyjne wydajnościowo względem większości procesorów z rodziny Phoenix. Przypomnijmy, że Ryzen 5 7540U oferuje sześć pełnoprawnych rdzeni Zen 4. Można sobie wyobrazić, że zaprezentowany APU nawiąże być może walkę z Ryzenem 3 7440U (cztery rdzenie Zen 4), ale nawet w tym przypadku jest to wątpliwe. Będzie to zatem propozycja skierowana raczej do budżetowych laptopów. Wśród zalet znajdzie się na pewno dobra efektywność energetyczna, co powinno przełożyć się na lepszy czas pracy na baterii. Warto zaznaczyć, że jednostka AMD będzie musiała konkurować także z niżej pozycjonowanymi modelami Intel Meteor Lake.

AMD Phoenix 2



Source: QQ pic.twitter.com/BMAkAjS4yR — HXL (@9550pro) September 9, 2023

Źródło: Tom's Hardware, @9550pro (X)