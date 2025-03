AMD Ryzen 5 7545U - oficjalna prezentacja procesora APU Phoenix dla laptopów z rdzeniami Zen 4 oraz Zen 4c

Od dłuższego czasu w sieci pojawiały się informacje na temat dwóch rodzajów matryc obliczeniowych, przygotowanych przez AMD dla procesorów z generacji APU Phoenix. Pierwszy, pierwotny, oferuje do 8 pełnych rdzeni Zen 4. Drugi z kolei, okraszony został nieoficjalną nazwą "Phoenix 2", gdzie zestawiono ze sobą rdzenie Zen 4 oraz Zen 4c. Producent w końcu oficjalnie potwierdził przygotowanie drugiej wersji APU Phoenix, a przedstawicielem tejże myśli jest AMD Ryzen 5 7545U.

AMD oficjalnie prezentuje niskonapięciowy procesor Ryzen 5 7545U, który oferuje 6 rdzeni, z czego dwa to "duże" rdzenie Zen 4, a cztery pozostałe to Zen 4c, dostosowane pod jak najlepszą efektywność energetyczną.

AMD Ryzen 5 7545U na pozór ma praktycznie taką samą specyfikację co Ryzen 5 7540U, który został już zaprezentowany kilka miesięcy temu. Nowa wersja posiada zatem 6 rdzeni i 12 wątków, taktowanie od 3,2 GHz (bazowe) do 4,9 GHz (Turbo), a także zintegrowany układ graficzny Radeon 740M z 4 blokami CU RDNA 3. Różnicą jest to, że tylko dwa z sześciu rdzeni to pełne Zen 4, natomiast pozostałe cztery to rdzenie Zen 4c. Ten drugi typ rdzeni wykorzystano w celu uzyskania jak najwyższej efektywności energetycznej. Jak widać na poniższym wykresie, rdzenie Zen 4c uzyskują najlepsze wyniki przy bardzo niskim poborze mocy, a dokładniej poniżej 20 W. Im bliżej 10-12 W, tym różnice na korzyść wersji procesora z Zen 4c będą większe, a im bardziej będziemy się zbliżać do 20 W i wyżej, tym różnice będą się coraz mocniej zacierać (przy wyższym poborze mocy, wersja z Zen 4c będzie nieco wolniejsza z racji gorszego skalowania się taktowania z TDP).

Ryzen 7 7840U Ryzen 5 7640U Ryzen 5 7545U Ryzen 5 7540U Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix Architektura Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + Zen 4c + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Rdzenie/wątki 8C/16T 6C/12T 6C/12T 6C/12T Konfiguracja rdzeni 8x Zen 4 6x Zen 4 2x Zen 4 + 4x Zen 4c 6x Zen 4 Taktowanie bazowe 3,3 GHz 3,5 GHz 3,2 GHz 3,2 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz 4,9 GHz Cache L2 8 MB 6 MB 6 MB 6 MB Cache L3 16 MB 16 MB 16 MB 16 MB Układ graficzny Radeon 780M

12 CU RDNA 3 Radeon 760M

8 CU RDNA 3 Radeon 740M

4 CU RDNA 3 Radeon 740M

4 CU RDNA 3 TDP 15 - 30 W 15 - 30 W 15 - 30 W 15 - 30 W

Z pomocą schedulera systemu Windows, do bardziej wymagających zadań mają być wykorzystywane rdzenie Zen 4, a wszędzie tam, gdzie liczy się jak najlepsza efektywność energetyczna, w pierwszej kolejności będą użyte rdzenie Zen 4c. Ich IPC, a nawet specyfikacja oraz budowa pod względem architektury, jest jednak taka sama. Nawet pojemność cache (22 MB, z czego 6 MB poziomu L2 i 16 MB poziomu L3) została zachowana bez zmian. Z jednej strony jest to pierwsze podejście AMD do tematu hybrydowej budowy rdzeni dla architektury Zen, ale jednocześnie podejście to jest zgoła odmienne od pomysłu Intela na dwie kompletnie odmienne architektury x86. Wygląda na to, że Ryzen 5 7545U jest w pewnym stopniu eksperymentem i pierwszą próbą AMD przed szerszym wprowadzeniem tego pomysłu przy okazji przyszłorocznej generacji APU o kodowej nazwie Strix Point.

Źródło: AMD, PurePC