AMD Granite Ridge, APU Strix oraz EPYC Turin - wszystkie układy Zen 5 zadebiutują w drugiej połowie 2024 roku

Dzisiaj firma AMD ogłosiła wyniki finansowe zarówno za czwarty kwartał 2023 roku jak również i za cały ubiegły rok. Przy okazji najnowszego sprawozdania, przedsiębiorstwo potwierdziło tegoroczne premiery na rynku procesorów. Wygląda na to, że prezes AMD, dr. Lisa Su, będzie miała sporo na głowie, bowiem nowe układy zostaną wprowadzone zarówno do komputerów stacjonarnych, notebooków jak również serwerów. Co dokładnie zapowiedziała firma AMD?

AMD przygotowuje się na bardzo mocną, drugą połowę roku 2024. Potwierdzono debiut desktopowych procesorów Granite Ridge, mobilnych APU z generacji Strix oraz serwerowych układów EPYC Turin. Wszystkie te serie będą wykorzystywać mikroarchitekturę Zen 5.

Sporo czasu w trakcie omawiania wyników finansowych przeznaczono na tematykę centrów danych (Data Center), gdzie AMD obecnie rozwija się najszybciej. Dr. Lisa Su wspominała tutaj o procesorach AMD EPYC Turin, których celem jest znaczące zwiększenie wydajności oraz efektywności energetycznej. Potwierdzono również, że generacja EPYC Turin będzie oferować więcej rdzeni oraz nowy i bardziej rozbudowany kontroler pamięci. AMD EPYC Turin oparty będzie na mikroarchitekturze Zen 5 i zadebiutuje na rynku w drugiej połowie 2024 roku.

W kolejnym kroku omówiono sytuację mobilnych procesorów APU z generacji Strix. W tym wypadku potwierdzono wykorzystanie mikroarchitektury Zen 5, rozszerzonego zintegrowanego układu graficznego RDNA (nieoficjalnie będzie to RDNA 3.5 z maksymalnie 16 blokami CU) oraz 3-krotnie wydajniejszych (w porównaniu do APU Phoenix) układów Ryzen AI, opartych na architekturze XDNA 2. W tym wypadku także potwierdzono premierę w drugiej połowie 2024 roku. Finalnie Lisa Su ujawniła także, że desktopowe procesory Granite Ridge, oparte na rdzeniach Zen 5, pojawią się na rynku w drugiej połowie 2024 roku. Niedawno pojawiły się pogłoski o rozpoczęciu masowej produkcji i wszystko wskazuje na to, że nowa generacja procesorów Ryzen dla PC zostanie pokazana na targach Computex w czerwcu.

