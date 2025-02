AMD publikuje wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały 2023 rok. Osiągnięty zysk może nieco rozczarowywać

Firma AMD musi mierzyć się z bardzo silną konkurencją ze strony NVIDII zarówno w segmencie zwykłych kart graficznych, jak i rozwiązań przeznaczonych do obsługi sztucznej inteligencji. W obszarze procesorów z kolei silną pozycję ma Intel. Są to czynniki, które mają wyraźny wpływ na wyniki finansowe spółki. Opublikowano właśnie dane za cały 2023 rok. Niektóre segmenty poradziły sobie dużo lepiej od innych, ale osiągnięty zysk nieco rozczarowuje.

AMD opublikowało wyniki finansowe za 2023 rok. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że stosunkowo dobrze poradził sobie segment centrów danych. Rozczarowują jednak wyniki działów Client i Gaming.

Rozpatrując wyniki finansowe AMD należy pamiętać, że 2023 rok był ciągle okresem kryzysowym w branży. To właśnie między innymi dlatego odnotowano spadek przychodów w porównaniu do roku 2022 (z 23,60 mld dolarów do 22,68 mld dolarów). Różnica nie jest jednak duża i wynosi 4%. Wyniki wyglądają lepiej, jeśli zestawimy Q4 2023 z Q4 2022. W tym przypadku odnotowano wzrost przychodów o 10% (z 5,60 mld USD do 6,17 mld USD). Gorzej przedstawia się za to zysk netto w ujęciu GAAP. Wyniósł on bowiem zaledwie 0,85 mld USD za cały 2023 rok (spadek o 35%). Nieco pocieszający jest duży wzrost zysku operacyjnego w Q4 2023 (do poziomu 0,67 mld USD). W Q4 2022 było to bowiem zaledwie 0,02 mld USD. W ujęciu non-GAAP lepiej prezentuje się zarówno zysk za cały rok 2023, jak i czwarty kwartał. Wynosi bowiem odpowiednio 4,30 mld dolarów oraz 1,25 mld dolarów.

GAAP FY 2023 FY 2022 Q4 2023 Q4 2022 Przychód 22,68 mld USD 23,60 mld USD 6,17 mld USD 5,60 mld USD Marża brutto 46% 45% 47% 43% Koszty operacyjne 10,09 mld USD 9,44 mld USD 2,58 mld USD 2,56 mld USD Zysk operacyjny (strata) 0,40 mld USD 1,26 mld USD 0,34 mld USD (0,15) mld USD Zysk netto 0,85 mld USD 1,32 mld USD 0,67 mld USD 0,02 mld USD Zysk na akcję 0,53 USD 0,84 USD 0,41 USD 0,01 USD

Non-GAAP FY 2023 FY 2022 Q4 2023 Q4 2022 Przychód 22,68 mld USD 23,60 mld USD 6,17 mld USD 5,60 mld USD Marża brutto 50% 52% 51% 51% Koszty operacyjne 6,62 mld USD 6,03 mld USD 1,73 mld USD 1,60 mld USD Zysk operacyjny 4,85 mld USD 6,35 mld USD 1,41 mld USD 1,26 mld USD Zysk netto 4,30 mld USD 5,50 mld USD 1,25 mld USD 1,11 mld USD Zysk na akcję 2,65 USD 3,50 USD 0,77 USD 0,69 USD

Ostatnich kilkanaście miesięcy upłynęło niewątpliwie pod znakiem centrów danych i sztucznej inteligencji. Widać to doskonale, kiedy rozbijemy wyniki finansowe AMD na poszczególne segmenty. Dział Data Center może pochwalić się w 2023 roku przychodami na poziomie 6,50 mld USD i zyskiem operacyjnym 1,27 mld USD, choć w tym drugim przypadku nastąpił niestety spadek o 31% w zestawieniu rok do roku. Bardzo dobrze wypadł segment Embedded. Przychody wyniosły tutaj 5,32 mld dolarów, a zysk operacyjny 2,63 mld dolarów (w obu przypadkach nastąpił wzrost o 17%).

Przychód netto FY 2023 FY 2022 Q4 2023 Q4 2022 Data Center 6,50 mld USD 6,04 mld USD 2,28 mld USD 1,66 mld USD Client 4,65 mld USD 6,20 mld USD 1,46 mld USD 0,90 mld USD Gaming 6,21 mld USD 6,81 mld USD 1,37 mld USD 1,64 mld USD Embedded 5,32 mld USD 4,55 mld USD 1,06 mld USD 1,40 mld USD

Zysk operacyjny (strata) FY 2023 FY 2022 Q4 2023 Q4 2022 Data Center 1,27 mld USD 1,85 mld USD 0,67 mld USD 0,44 mld USD Client (0,05) mld USD 1,19 mld USD 0,06 mld USD (0,15) mld USD Gaming 0,97 mld USD 0,95 mld USD 0,22 mld USD 0,27 mld USD Embedded 2,63 mld USD 2,25 mld USD 0,46 mld USD 0,70 mld USD

Dużo gorzej przedstawiają się za to wyniki działów Client (m.in. procesory Ryzen) i Gaming (karty graficzne Radeon). Choć przychody tego pierwszego nie prezentują się teoretycznie źle (4,65 mld USD), to nastąpił tutaj spadek aż o 25% w porównaniu z poprzednim rokiem. Co więcej, odnotowano w tym przypadku też stratę operacyjną na poziomie 0,05 mld dolarów (spadek o 104%). Dział Gaming także nie zachwycił. Przychody spadły o 9% (do poziomu 6,21 mld USD), a zysk wzrósł, ale zaledwie o 2% (do poziomu 0,97 mld USD). Niejednoznaczne są też wyniki poszczególnych segmentów za czwarty kwartał. Działy Data Center i Client zanotowały pokaźne wzrosty procentowe w porównaniu do czwartego kwartału 2022 roku. Gorzej wypadły z kolei segmenty Gaming i Embedded.

Źródło: AMD