AMD Kraken Point otrzymają rdzenie Zen 5 oraz Zen 5c - pierwsze informacje na temat następców APU Hawk Point

W tym roku firma AMD planuje wprowadzić do oferty nową generację APU z rodziny Strix. Zostanie ona wyposażona w maksymalnie 12 rdzeni, w tym 4 rdzenie Zen 5 oraz 8 rdzeni Zen 5c, a także usprawniony zintegrowany układ graficzny, oparty na architekturze RDNA 3.5. Jeszcze w grudniu 2023 roku wprowadzono odświeżone jednostki Hawk Point, które to z kolei są tylko lekką modyfikacją generacji Phoenix. Hawk Point w 2025 roku doczeka się następcy w postaci Kraken Point. W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat budowy tychże procesorów.

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat procesorów APU z generacji Kraken Point. Mają one zastąpić dotychczasowe jednostki Ryzen 8040, które należą do generacji Hawk Point.

Poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat procesorów AMD z rodziny Kraken Point, których debiut planowany jest na początek przyszłego roku. Z informacji opublikowanych przez @Olrak29_, układy Kraken Point zostaną wyposażone w 8 rdzeni, z czego cztery to będą pełnoprawne rdzenie Zen 5, a pozostałe cztery to rdzenie Zen 5c. Pomimo takiej budowy, nadal oczywiście będą to jednostki 8-rdzeniowe i 16-wątkowe. Pod tym względem nie będzie zatem specjalnych zmian względem Hawk Point (przynajmniej jeśli chodzi o samą liczbę rdzeni i wątków). Nieco rozczarowująca może być natomiast informacja na temat zintegrowanych układów graficznych. Bo choć będą one korzystać z architektury RDNA 3+, to jednocześnie będą one się składać z maksymalnie 4 WGP, a więc 8 CU.

Kraken Point has 4x Zen 5 + 4x Zen 5c core config — Everest (@Olrak29_) January 25, 2024

Dla porównania APU Strix otrzyma maksymalnie 8 WGP i 16 bloków CU, a z drugiej strony dotychczasowe układy Phoenix / Hawk Point oferują zintegrowane układy graficzne z 6 WGP / 12 CU (choć mowa o bazowym RDNA 3). Kraken Point, w porównaniu do Hawk Point, ma jednak być znacznie mocniejszy pod kątem AI. Spodziewana moc TOP ma wynosić około 40-50, a więc tyle samo co w przypadku APU Strix. Z tego możemy wywnioskować, iż Kraken Point również skorzysta w tym wypadku z architektury XDNA 2. Proces technologiczny, w którym powstanie APU Kraken, to w dalszym ciągu TSMC 4 nm (N4).

AMD APU Escher AMD APU Hawk Point AMD APU Kraken Point AMD APU Strix Przeznaczenie Mainstream notebook Premium notebook Premium notebook Premium notebook Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Architektura Zen 4, RDNA 3, XDNA Zen 4, Zen 4c (wybrane), RDNA 3, XDNA (wybrane) Zen 5, Zen 5c, RDNA 3.5, XDNA 2 Zen 5, Zen 5c, RDNA 3.5, XDNA 2 Konfiguracja rdzeni Do 8C/16T Do 8C/16T Do 8C/16T Do 12C/24T Konfiguracja iGPU Brak informacji Do 12 CU / 6 WGP Do 8 CU / 4 WGP Do 16 CU / 8 WGP Moc TOPS (AI) Do 16 TOPS Do 16 TOPS Do 40-50 TOPS Do 40-50 TOPS Premiera 2025 Grudzień 2023 2025 2024

Przypominamy również, że według nieoficjalnego planu wydawniczego, opublikowanego przez Moore's Law is Dead jeszcze w zeszłym roku, tańsze laptopy otrzymają procesory APU Escher, będące w rzeczywistości przemianowanym Hawk Point, tyle że przeniesione w końcu do niższej półki pod względem cen notebooków. APU Escher ma bowiem charakteryzować się taką samą budową CPU oraz iGPU, a także rdzenie Ryzen AI mają oferować taką samą teoretyczną moc (16 TOPS) jak w układach Hawk Point.

Źródło: X @Olrak29_, VideoCardz, Moore's Law is Dead (grafika)