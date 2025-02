AMD Ryzen 8000 - procesory Zen 5 z rodziny Granite Ridge podobno są już w masowej produkcji

Procesory AMD Ryzen 7000X z rodziny Raphael zadebiutowały na rynku we wrześniu 2022 roku i była to pierwsza prezentacja mikroarchitektury Zen 4. Od tamtego czasu na rynek trafiły także procesory z obniżonymi limitami mocy, wersje z 3D V-Cache, nowej generacji Threadrippery (PRO) oraz mobilne układy dla laptopów. W tym roku doczekamy się dwóch ważnych premier na rynku procesorów desktopowych. Swoje nowości wprowadzi bowiem zarówno Intel (Arrow Lake) jak również AMD (Granite Ridge). Wygląda na to, że premiera tych drugich może być bliżej niż dalej, o czym świadczą najnowsze doniesienia o ich produkcji.

Według nieoficjalnych doniesień, AMD oraz TSMC rozpoczęły już masową produkcję desktopowych procesorów Ryzen 8000 z rodziny Granite Ridge. Układy te wykorzystują mikroarchiekturę Zen 5.

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje, jakoby procesory AMD Ryzen 8000 (czy będąc bardziej szczegółowym - Ryzen 8000X) z rodziny Granite Ridge, weszły już w etap masowej produkcji. Podobnie jak przy wcześniejszych generacjach, nadchodzące układy od AMD skorzystają z litografii TSMC. Dotychczas nie potwierdzono jednak na 100%, czy będzie to TSMC N3, czy też inny proces. Procesory AMD Ryzen 8000X z rodziny Granite Ridge zbudowane zostały na bazie mikroarchitektury Zen 5. Według wcześniejszych doniesień, mogą one również doczekać się nowych, zintegrowanych układów graficznych, opartych na architekturze RDNA 3.5.

Yeah — Kepler (@Kepler_L2) January 15, 2024

Mikroarchitektura Zen 5 ma przynieść zauważalny wzrost wydajności oraz efektywności energetycznej - ta druga będzie zasługą głównie nowej litografii. Przebudowany zostanie front end, ponadto Zen 5 ma pozwolić na wydawanie więcej instrukcji w każdym cyklu zegara. Nowe procesory zostaną również wyposażone w jednostki służące akceleracji obliczeń AI. Tutaj spodziewamy się, że będą to rdzenie Ryzen AI, oparte na architekturze XDNA 2. Ich obecność została już potwierdzona przez AMD w mobilnych APU Strix Point, które także skorzystają z mikroarchitektury Zen 5 (oraz Zen 5c). Jeśli procesory Granite Ridge faktycznie są już na etapie masowej produkcji, to jest duża szansa, że na najbliższych targach Computex otrzymamy konkretne informacje na ich temat.

Źródło: WCCFTech, X @Kepler_L2