AMD Ryzen 8000 - oficjalne materiały potwierdzają, że do desktopowych procesorów nowej generacji trafią układy RDNA 3.5

Nie jest niczym niezwykłym, że firmy technologiczne mają plany przygotowane na wiele lat w przyszłość. Prace nad sprzętem nowej generacji rozpoczynają się na długo przed ich debiutem rynkowym. Według ujawnionego ostatnio harmonogramu, podstawka AM5 będzie wykorzystywana przez AMD co najmniej do 2026 roku, a procesory desktopowe z serii AMD Ryzen 8000 mają zostać wyposażone w zintegrowane układy graficzne o architekturze RDNA 3.5.

Z oficjalnych materiałów AMD wynika, że do desktopowych procesorów Ryzen 8000 trafią zintegrowane układy graficzne RDNA 3.5. Jeszcze w tym roku ujrzymy zaś prawdopodobnie APU Phoenix korzystające z podstawki AM5.

Plany AMD zostały ujawnione podczas webinaru Meet the Experts, na co zwrócił uwagę znany z publikowania rozmaitych przecieków użytkownik Twittera @harukaze5719. Są to w praktyce pierwsze oficjalne materiały, w których pojawia się połączenie architektury Zen 5 z Navi 3.5. Co więcej, opublikowane informacje sugerują, że oba rozwiązania zagoszczą w desktopowych produktach firmy AMD. Ich premiera przewidziana jest na 2024 rok. Wcześniej była już mowa o tym, że do przyszłych APU z serii Strix Point trafią układy graficzne RDNA 3+, czyli prawdopodobnie Navi 3.5, o którym mowa na slajdzie. Nie wiemy jednak na tę chwilę, czego dokładnie dotyczą opublikowane materiały. Może tu chodzić o rozwiązania typu APU dla desktopów, klasyczne procesory lub oba te przypadki.

Ciekawie przedstawia się również informacja, że do desktopowych procesorów AMD Ryzen 7000 jeszcze w tym roku trafią układy graficzne Navi 3.0, czyli w rzeczywistości rozwiązania bazujące na architekturze RDNA 3. Dostępne obecnie tradycyjne CPU wykorzystują układy RDNA 2. Mało prawdopodobne jest, że na rynku jeszcze w tym roku zadebiutuje nowy wariant klasycznych procesorów AMD Ryzen 7000 dla komputerów stacjonarnych, ale z lepszym układem graficznym. Prawdopodobnie chodzi tu zatem o APU Phoenix, które skorzystają z podstawki AM5 i będą przeznaczone do zestawów desktopowych. W marcu informowaliśmy już, że firma AMD może planować taką serię procesorów.

AMD confirmed Ryzen 8000 is Zen 5 + Navi 3.5 pic.twitter.com/OTH8VgIit8 — 포시포시 (@harukaze5719) June 5, 2023

Źródło: VideoCardz, Twitter