AMD może wydać desktopowe wersje układów APU Rembrandt i Pheonix na platformę AM5

AM5 to stosunkowo nowa platforma od AMD, która oferuje wsparcie dla desktopowych procesorów o kodowej nazwie Raphael. Wydaje się pewne, że z biegiem czasu podstawka ta będzie obsługiwać również modele z innych generacji. Nim jednak przyjdzie pora na kolejne chipy dla graczy, producent prawdopodobnie rozszerzy swoje portfolio o układy APU. Wedle najnowszych ustaleń Czerwoni wykorzystają do tego celu mobilne jednostki Rembrandt i Pheonix.

Wielu konsumentów może ucieszyć się na myśl o nowych wydajnych układach APU. Ostatnie procesory tego typu zostały wydane przez AMD w 2021 roku.

Nowy przeciek wskazuje na trzy typy procesorów Ryzen obsługiwanych przez gniazdo AM5. Wszystkie należą do rodziny 19h, na którą składają się układy oparte na architekturach Zen 3, Zen 3+ i Zen 4. Wiemy już, że oznaczenie 60h-6Fh odnosi się do serii Ryzen 7000 (Raphael) - wskazuje na to identyfikator procesora „A60F12”, jak również 28 linii PCIe. Widoczne w poniższym tweecie modele typu 1 (40h-4Fh) i typu 3 (70h-7Fh) nie zostały jeszcze wydane, jednak uważa się, że typem 1 może być bardziej budżetowa seria Ryzen 6000 (Zen 3+, RDNA 2, Rembrandt 6 nm), podczas gdy typem 3 może być seria Ryzen 7040 (Zen 4, RDNA 3, Phoenix, 4 nm TSMC). Procesory te znamy w formie mobilnych układów APU, jednak niewykluczone, że za jakiś czas doczekają się one desktopowych wariantów.

Socket AM5



A40F41 (Rembrandt) ❓

A60F12 (Raphael)✅

A70F71 (Phoenix)❓ pic.twitter.com/MT31gqWgut — HXL (@9550pro) March 15, 2023

Desktopowe jednostki Rembrandt i Pheonix mają obsługiwać pamięć DDR5 i zaoferują po 20 linii PCIe. Wszystko wskazuje także na to, że będzie można liczyć na wsparcie interfejsu PCIe 4.0 (o wersji 5.0 raczej można zapomnieć). Ze względu na konfigurację dotychczasowych procesorów można liczyć na maksymalnie 8-rdzeniowe/16-wątkowe modele. Póki co nie mamy informacji kiedy AMD zapowie nowe desktopowe jednostki APU. Tak czy siak, wielu konsumentów może ucieszyć się na myśl o nowych wydajnych APU. Ostatnie procesory tego typu zostały wydane w 2021 roku (Cezanne) i bazują na grafice Radeon Vega.

Źródło: Tom's Hardware, @9550pro, Ars Technica