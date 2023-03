AMD Ryzen 7000 - rusza nowa akcja promocyjna z rabatami przy zakupie płyt głównych AM5 oraz pamięci RAM DDR5

Wczoraj w USA ruszyła ciekawa akcja promocyjna AMD, mająca na celu zachęcić do przejścia na platformę AM5. W cenie niespełna 500 dolarów oferowany jest zestaw z procesorem AMD Ryzen 7 7700X, płytą główną ASRock X670E PG Lightning oraz pamięcią RAM DDR5 6000 MHz (G.SKILL Flare X5) o pojemności 32 GB. Okazuje się, że w Polsce również rusza nowa akcja promocyjna na komponenty AMD, ale na takie oferty jak w USA zdecydowanie nie ma co niestety liczyć.

AMD ogłasza nową akcję promocyjną na procesory Ryzen 7000. Przy wyborze jednego z procesorów, możemy liczyć na dodatkowe rabaty na kompatybilne płyty główne oraz pamięci RAM DDR5.

AMD w oficjalnym komunikacie prasowym ogłosiło, iż pierwsze sklepy w Polsce ruszyły z akcją promocyjną, w której wybrane płyty główne AM5 oraz opcjonalnie pamięci RAM DDR5 oferowane są z dodatkowymi rabatami. Na chwilę obecną wspomniane oferty ruszyły w sklepach x-kom oraz Media Expert. O ile ten drugi oferuje rabaty zarówno na procesory, płyty jak i pamięci RAM, tak x-kom oferuje niższe ceny wyłącznie na płyty główne. Lista sklepów opublikowana jest na stronie AMD i w miarę dołączania kolejnych podmiotów, będzie sukcesywnie rozszerzana.

Oferta jest ważna do 1 kwietnia tego roku. Jak to wygląda? Wystarczy ze strony AMD przejść do konkretnego sklepu i sprawdzić jakich rabatów możemy się spodziewać. W przypadku Media Expert, rabaty są nakładane na wszystkie trzy komponenty - wystarczy wybrać odpowiedni procesor, płytę oraz pamięć DDR5 i po chwili automat pokazuje nam sumę kosztów oraz uzyskany rabat. W zależności od wybranych komponentów, suma rabatów może sięgać 675 złotych - o tyle zmniejszy się koszt platformy, jeśli dobierzemy odpowiednio procesor AMD Ryzen 9, płytę główną GIGABYTE oraz 64 GB RAM DDR5. Przy innych komponentach, sumy rabatów będą sięgać zwykle 400-500 złotych. Widać zatem, że choć AMD stara się jakoś zachęcić do przejścia na nowsze podzespoły, to oferta w Polsce jest po prostu dużo mniej atrakcyjna od tego, co można dostać obecnie w USA.

Źródło: AMD