AMD Ryzen 7 7800X3D ma być zauważalnie wydajniejszy od Intel Core i9-13900K w rozdzielczości Full HD

Jeśli ktoś tęsknił za slajdami AMD dotyczącymi porównania do konkurencji, to powinien teraz być zadowolony. Od wczoraj bowiem pojawiło się ich trochę i dotyczą zarówno najbliższych premier na rynku desktopowym, jak również pierwszych tegorocznych premier na rynku mobilnym. O porównaniu AMD Ryzen 9 7945HX do Intel Core i9-13950HX już pisaliśmy wcześniej. Teraz przyszła pora na nowe informacje dotyczące możliwości procesora AMD Ryzen 7 7800X3D, który ma ogromną szansę być najciekawszych układem Zen 4 z 3D V-Cache dla graczy. Producent przygotował konkretne porównania do poprzednika i konkurencji.

Według deklaracji producenta, AMD Ryzen 7 7800X3D ma być średnio 20% wydajniejszy w grach (1080p) w porównaniu do Intel Core i9-13900K.

W obecnej generacji procesorów Zen 4, AMD postanowiło wydać trzy układy wykorzystujące technologię pakowania 3D V-Cache. Dwa z nich - Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 9 7950X3D - zadebiutowały już na rynku. Dla wielu graczy najciekawszy wydaje się być jednak Ryzen 7 7800X3D z najlepszym stosunkiem ceny do wydajności w grach. Na jego debiut musimy jednak poczekać do przyszłego miesiąca. W międzyczasie AMD już teraz zaczyna porównywanie do konkurencji. I to nie byle jakiej, bo Ryzen 7 7800X3D został przyrównany do układu Intel Core i9-13900K. Zestawienie dotyczy gier w Full HD, gdzie najlepiej można zobaczyć różnice pomiędzy poszczególnymi procesorami.

Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7700X Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 16C/32T 12C/24T 12C/24T 8C/16T 8C/16T Zegar bazowy 4,2 GHz 4,5 GHz 4,4 GHz 4,7 GHz 4,2 GHz 4,5 GHz Zegar Turbo 5,7 GHz 5,7 GHz 5,6 GHz 5,6 GHz 5,0 GHz 5,4 GHz Cache L2 16 MB 16 MB 12 MB 12 MB 8 MB 8 MB Cache L3 128 MB 64 MB 128 MB 64 MB 96 MB 32 MB Cache L2 + L3 144 MB 80 MB 140 MB 76 MB 104 MB 40 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz TDP 120 W 170 W 120 W 170 W 120 W 105 W Cena MSRP 699 USD 699 USD 599 USD 549 USD 449 USD 399 USD Data premiery Luty 2023 Wrzesień 2022 Luty 2023 Wrzesień 2022 06.04.2023 Wrzesień 2022

W porównaniu do Intel Core i9-13900K, nowy Ryzen 7 7800X3D ma średnio uzyskiwać do 20% wyższą wydajność w grach. Mniejsza różnica dotyczy Rainbow Six Siege oraz Total War: Three Kingdoms, gdzie różnice sięgają od 13 do 18% na korzyść nowego Ryzena. Jeszcze lepsze osiągi Ryzena 7 7800X3D zobaczymy w Red Dead Redemption 2 oraz Horizon Zero Dawn, gdzie mowa o 23-24% przewadze nad układem Intel Raptor Lake-S. Zauważalne różnice na korzyść Zen 4 mamy zobaczyć także w porównaniu do poprzednika, a więc Ryzena 7 5800X3D. W tym wypadku mowa o przewadze rzędu od 21% (Rainbow Six Siege) aż do 30% (DOTA 2). AMD Ryzen 7 7800X3D zadebiutuje tuż przed Wielkanocą w cenie 449 dolarów.

Źródło: WCCFTech, AMD