AMD niebawem udostępni aktualizację obsługującą moduły RAM DDR5 o pojemności 24 i 48 GB na platformach AM5

Niedawno producenci zaczęli wprowadzać do sprzedaży kości pamięci RAM DDR5 o pojemnościach 24 oraz 48 GB. Na pewno zdążyliśmy już przeczytać o tym, że pamięci działały bez zarzutu na płytach głównych Intela z serii 600 i 700. Niestety tego samego nie można powiedzieć o tych, opartych na podstawce AM5. Mimo że po włożeniu modułu o większej pojemności w BIOSie był on widoczny, komputer nie był w stanie wystartować. AMD wie o tym problemie i już szykuje aktualizację.

Kiedy tylko pojawiły się nowe pamięci RAM typu DDR5 o pojemnościach 24 i 48 GB, producenci od razu zaczęli udostępniać aktualizacje oprogramowania układowego, tak aby płyty główne były w stanie je obsłużyć. AMD i jego partnerzy zaliczyli w tym aspekcie mały "fallstart" ale już pracują nad obecnym problemem związanym z brakiem kompatybilności tych pamięci na płytach głównych z podstawką AM5. Informacja ta pochodzi z postu na Twitterze użytkownika chi11eddog. Dowiadujemy się z niego, że w nadchodzącej aktualizacji AGESA BIOS oznaczonej numerem 1.0.0.7, dostępne będzie wsparcie dla wymienionych modułów. Po jej zainstalowaniu nie powinno być już żadnych problemów.

AM5 AGESA 1.0.0.7 is expected to support "non-binary" 24GB/48GB DDR5.

Non-binary DDR5 already supported on Intel 600/700 series motherboards. pic.twitter.com/Qv2BW22UOa