Przetestowano działanie 48 GB RAM DDR5 na platformie AM5. Użytkownicy powinni wstrzymać się z zakupem nowych pamięci

Producenci coraz chętniej korzystają z możliwości, które zaoferował im standard DDR5. Kilka tygodni temu Micron zapowiedział moduły o pojemności 24 i 48 GB, a w niektórych sklepach możemy już składać zamówienia na nowe zestawy marki Corsair. Niektórzy zastanawiali się, czy platforma AM5 będzie w stanie bezproblemowo obsłużyć niestandardowy rozmiar pamięci. Ostatecznie wątpliwości zostały rozwiane przez jednego z użytkowników Twittera.

W ostatnim czasie MSI, ASUS i GIGABYTE potwierdzali, że płyty główne wykorzystujące chipset Intel Z790, B760, Z690, B660 lub H610 są w pełni kompatybilne z pamięciami DDR5 o niestandardowej pojemności. Dzięki temu możliwe jest wyposażenie domowego komputera w 96 lub nawet 192 GB RAM (przy wykorzystaniu czterech modułów). Deklaracje zgodności dotyczyły wyłącznie platformy LGA 1700, przez co część osób zastanawiała się, czy konkurencyjna AM5 poradzi sobie równie dobrze. Użytkownik Twittera o pseudonimie MEGAsizeGPU postanowił sprawdzić działanie w praktyce.

Platforma testowa składała się z procesora AMD Ryzen 5 7600X, zestawu pamięci DDR5 Corsair Vengeance 5600 MHz 48 GB oraz płyty głównej ASUS ROG Strix B650E-E Gaming, której BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji 1222. Mimo braku oficjalnej wsparcia możliwe było wejście do UEFI, a oprogramowanie wyświetliło prawidłową pojemność i producenta RAM. Niestety, na tym dobre informacje się kończą, ponieważ zainstalowany system operacyjny nie mógł się uruchomić. Do momentu opublikowania stosowanych aktualizacji, posiadacze platformy AM5 powinni wstrzymać się z zakupem nowych modułów o pojemności 24 lub 48 GB.

strix B650-E and 7600X can fully recognize the 24G*2 ram in the bios.

But it can’t boot normally to the OS with these new 24G modules.

Still need amd and mobo brands to release new bios to fix it. pic.twitter.com/x5nJp3GfF5