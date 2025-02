Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty Warzone i Farming Simulator 22 z obsługą AMD FSR 3 i Fluid Motion Frames

Techniki skalowania w grach wideo stały się już praktycznie standardem, czy nam się to podoba czy nie. NVIDIA rozwija swoje DLSS (obecnie będące połączeniem Super Resolution, Frame Generation oraz Ray Reconstruction). AMD niedawno wprowadziło trzecią generację FSR, gdzie także zaimplementowano ichniejszą wersję Frame Generation o nazwie Fluid Motion Frames (choć AFMF może działać także niezależnie od samego skalowania FSR). Z kolei Intel działa nad swoją techniką XeSS. Najwięcej gier obsługuje obecnie DLSS, choć i po stronie AMD nie brakuje kolejnych gier, które otrzymują pełną obsługę FSR 3 z Frame Generation. Wśród nich są między innymi nowe Call of Duty czy symulator farmera.

Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty Warzone oraz Farming Simulator 22 to kolejne gry z obsługą AMD FSR 3 oraz AMD Fluid Motion Frames.

AMD FSR 3 wraz z Frame Generation pojawiło się w trzech kolejnych grach: Call of Duty: Modern Warfare III (2023), Call of Duty Warzone oraz Farming Simulator 22. W sieci pojawiły się już pierwsze porównania, pokazujące różnice w wydajności pomiędzy różnymi wariantami gry. Spore wrażenie chociażby robi wideo z Call of Duty Warzone, gdzie na karcie AMD Radeon RX 580 liczba klatek na sekundę zwiększyła się dwukrotnie (do ponad 150). Zarówno twórcy Call of Duty jak i Farming Simulator 22 rekomendują wykorzystanie Frame Generation w sytuacji, gdy bazowa liczba klatek na sekundę wynosi przynajmniej 60.

Z jednej strony możemy liczyć na jeszcze lepszą płynność, ale z drugiej strony FSR 3 nawet w trybie Quality może dla wielu być nieakceptowalny pod względem jakości obrazu. W przypadku wspomnianego wyżej Call of Duty Warzone, widać że aktywacja trybu Quality powoduje dodatkowe pogorszenie jakości, gubienie detali oraz migotanie niektórych obiektów. Z drugiej strony FSR 3 z Frame Generation może przedłużyć żywotność starszych kart graficznych (w końcu najważniejszą zaletą FSR 3 jest jej otwartość), co może być dla graczy ważniejszym aspektem niż pewne pogorszenie jakości obrazu.

