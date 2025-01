Cyberpunk 2077 - nadeszła nieoficjalna obsługa AMD FSR 3. Technologia dostępna w każdej grze z NVIDIA DLSS 3

Pomimo że najnowsza wersja technologii upscalingu oraz generowania klatek od firmy AMD, czyli FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3), jest na rynku już jakiś czas, to oficjalnie niewiele tytułów doczekało się jej implementacji. Wszystko zaczyna się jednak odmieniać, wszak w połowie grudnia 2023 roku AMD udostępniło kod źródłowy tej technologii. Pewien użytkownik stworzył modyfikację, która wprowadza AMD FSR 3 do gier, które obsługują technologię NVIDIA DLSS 3.

Nieoficjalna implementacja technologii AMD FSR 3 stała się właśnie możliwa w wielu tytułach, które natywnie obsługują upscaling od NVIDII, a dokładniej DLSS 3. Szczególnie dobre rezultaty osiągane są w grze Cyberpunk 2077.

Odkąd AMD raptem kilka dni temu udostępniło wspomniany kod źródłowy dla AMD FSR 3, społeczność moderów od razu zaczęła wykorzystywać możliwości tej technologii. W internecie pojawiło się sporo modyfikacji, które dodały dla niej wsparcie do gier takich jak Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 1, a także Dead Space (Remake). O ile spora część z tych modyfikacji pochodzi od użytkownika LukeFZ i wymaga dokonania wpłaty w serwisie Patreon, tak pojawiło się właśnie darmowe rozwiązanie, które pozwala na implementację AMD FSR 3 dla wszystkich gier obsługujących NVIDIA DLSS 3.

Oczywiście rozwiązanie to nie jest idealne i wymaga jeszcze dopracowania, natomiast bardzo wyraźnie pokazuje, co już teraz można osiągnąć niewielkim nakładem pracy - szczególnie że efekty są naprawdę bardzo dobre. Modyfikacja dlssg-to-fsr3 została udostępniona w serwisie GitHub i można ją pobrać pod tym adresem (wersja 0.3). Tak naprawdę zastępuje ona technologię NVIDIA DLSS 3 w grze, a jej instalacja opiera się na podmianie bibliotek .DLL. Dokładną instrukcję znajdziemy tutaj. Rozwiązanie to okazuje się szczególnie istotne przy układach graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 20 i 30.

Źródło: WCCFTech, TechPowerUp