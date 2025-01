AMD FSR 3 - opublikowano kod źródłowy techniki. Pozwoli to na jej sprawniejszą implementację w grach

Póki co wsparcie dla techniki FSR 3 ogranicza się do zaledwie trzech gier. Wraz z upływem czasu powinno się to jednak zmieniać. Wątpliwe jest, by rozwiązanie AMD upowszechniło się docelowo bardziej niż konkurencyjne DLSS 3, ponieważ to karty NVIDII cieszą się większą popularnością. Ważnym krokiem jest jednak opublikowanie kodu źródłowego FSR 3 dla wszystkich zainteresowanych deweloperów, którzy pracują na API DirectX 12 i Unreal Engine 5.

FSR 3 formalnie zadebiutowało pod koniec września bieżącego roku, ale jak na razie trafiło do nielicznych tytułów. Kod źródłowy, który firma AMD udostępniła, pozwoli z pewnością na łatwiejszą implementację techniki w wielu nowych grach. Dostępna aktualnie wersja została opatrzona numerem v3.0.3 i zawiera, poza samym kodem źródłowym, także odpowiednią dokumentację, wraz z instrukcją quick start, a także próbkę implementacji FSR 3 w DirectX 12. Dokonano ponadto ulepszeń w zakresie obsługi monitorów z włączonymi technikami Variable Refresh Rate i FSR 3 równocześnie.

FSR 3 składa się dwóch głównych elementów: upscalera obrazu oraz generatora klatek. Deweloperzy nie muszą zatem implementować oddzielnie w swoich tytułach FSR 2. Najnowsza technika może po prostu całkowicie zastąpić starsze rozwiązanie. Standardowe warunki zakładają, że aktywacja Frame Generation firmy AMD możliwa jest w przypadku ustawienia Super Resolution na tryb Jakości. To nieco inne podejście od tego, które stosuje NVIDIA. W przypadku DLSS 3, Frame Generation można bowiem używać niezależnie od Super Resolution.

Źródło: AMD