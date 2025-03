Starfield otrzyma wkrótce oficjalne wsparcie dla technik skalowania NVIDIA DLSS 3 oraz AMD FSR 3 z Frame Generation

Starfield zadebiutował na rynku we wrześniu tego roku i bez wątpienia okazał się jedną z największych premier 2023 roku. Na chwilę obecną gra oferuje oficjalną obsługę techniki AMD FSR 2 na PC (konsole Xbox również korzystają z tego rozwiązania), natomiast NVIDIA DLSS została wprowadzona w ramach nieoficjalnej modyfikacji. Bethesda w końcu potwierdza finalizację prac nad implementacją DLSS i przy okazji wskazuje na kilka nowości, które pojawią się w najbliższym czasie.

Bethesda na swoich kanałach społecznościowych potwierdziła, iż w przyszłym tygodniu Starfield doczeka się nowej aktualizacji. Patch wprowadzi obsługę techniki NVIDIA DLSS wraz z Frame Generation. Biorąc pod uwagę jakość optymalizacji, posiadacze kart NVIDIA GeForce RTX z pewnością skorzystają ze swojego rozwiązania. Aktualizacja ponadto wprowadzi możliwość modyfikacji ustawień związanych z trybem HDR oraz ogólnie jakością obrazu. Początkowo aktualizacja zostanie wprowadzona tylko na Steam, w ramach kanału Beta. Niedługo później będzie udostępniona dla wszystkich graczy PC.

Note, DLSS is for PC Nvidia users only. We’ll also have AMD FSR3 support in a future update.