Starfield - twórcy pochwalili się łączną liczbą nabywców gry. Gra po dwóch tygodniach tylko zyskała na popularności

O Starfieldzie można wiele powiedzieć, zarówno złego, jak i dobrego, ale z pewnością trzeba przyznać, że tytuł okazał się jedną z największych premier Bethesdy. Zaledwie dwa dni po jego debiucie w oficjalnym komunikacie na portalu X poinformowano, że gra trafiła już do 6 mln graczy. Wynik należy do naprawdę dobrych i od razu przebił on choćby premierę Forzy Horizon 5. Popularność Starfielda zdaje się nie słabnąć, a najnowsze statystyki tylko to potwierdzają.

Starfield od samego początku cieszy się ogromną wręcz popularnością. Grze nie przeszkodziły nawet bardzo negatywne opinie, a opublikowane właśnie wyniki są całkiem imponujące.

Niewiele jest obecnie gier tak bardzo kontrowersyjnych, jak omawiany właśnie Starfield. Gracze są podzieleni na tych, którzy widzą niemalże same wady tej produkcji oraz na grupę osób, której negatywne aspekty całkowicie nie przeszkadzają w rozgrywce. Całościowo natomiast opinie graczy nie są już tak złe, jak na początku. W serwisie Steam ocena gry, to 7/10, natomiast w przypadku Metacritic średnia ocen użytkowników ze wszystkich platform wynosi 6,6. Bethesda po 11 dniach od oficjalnego debiutu podzieliła się statystykami swojego hitu na portalu X, w którym krótki post przedstawia informację o 10 mln graczy. Rezultat jest świetny, natomiast nie daje nam wglądu w to, ilu graczy zakupiło grę, a ile skorzystało z subskrypcji Xbox Game Pass.

Thank you to more than 10 million #Starfield explorers for creating the biggest launch in Bethesda history. pic.twitter.com/jklQotDC1N — Starfield (@StarfieldGame) September 19, 2023

"Steamowe" statystyki także ukazują bardzo dobre wyniki tytułu. W jednym momencie w grze łącznie bawiło się niemal 331 tys. osób, a aktualnie liczba ta wynosi trochę ponad 100 tys. Z pewnością rozgrywkę ubarwiają dostępne obecnie modyfikacje oraz sam fakt, że Bethesda zapowiedziała dla nich oficjalne wsparcie. Produkcja nadal ma spore szanse, aby zostać z graczami na dłużej, tym bardziej że swój debiut niebawem będzie mieć także pierwsze DLC do gry. Losy Starfielda wcale nie są jeszcze przesądzone, jak mogłaby sądzić spora część mniej zadowolonych graczy. Wystarczy spojrzeć na fakt, że obecnie tytuł cieszy się mianem największej premiery Microsoftu, jaka miała miejsce do tej pory.

Źródło: X @StarfieldGame