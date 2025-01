Bethesda Softworks - wiemy, nad jakimi tytułami pracuje obecnie studio podległe Microsoftowi. Wśród produkcji Dishonored 3

Microsoft nie ma dobrej passy, gdyż w ostatnich dniach wyszło na jaw sporo utajnionych informacji, z których firma z pewnością nie jest zadowolona. Na ten moment wiemy już, że nadchodzi odświeżona wersja konsoli Xbox Series X, która zostanie pozbawiona napędu optycznego, a także dane dotyczące następnej generacji. Teraz światło dzienne ujrzały dokumenty z procesu Microsoftu z FTC, a omawiają one plany wydawnicze studia Bethesda Softworks.

W internecie pojawiły się wewnętrzne dokumenty Microsoftu, które dotyczą nadchodzących oraz wydanych do tej pory gier przez Bethesda Softworks.

Cały dostępny dokument w formacie .pdf omawia o wiele więcej kwestii (w formie załączników), natomiast tym razem skupimy swoją uwagę na ujawnionych planach wydawniczych Bethesdy. Całość pochodzi z 11 października 2022 roku, tak więc spora część wspomnianych tytułów już się ukazała, jak choćby Redfall, Starfield, czy też Ghostwire: Tokyo. Jednak wiele z wymienionych gier wciąż jest w fazie produkcji. Szczególnie ciekawie klarują się informacje dotyczące następnej części Dishonored (3), która nie została jeszcze ogłoszona, a z pewnością mógłaby niejako "podnieść" studio po dość słabo przyjętym Redfall. Lista ukazuje także gry, o których nadal nie wiemy zbyt wiele - mowa tu choćby o produkcji Indiana Jones, której szczegóły również zostały ujawnione podczas rozprawy Microsoftu z FTC (Federalna Komisja Handlu).

W dokumencie znajdziemy także informacje odnoszące się do remasterów tak kultowych gier, jak The Elder Scrolls IV: Oblivion, czy też Fallout 3. Mowa jest również o sequelu wspomnianego wcześniej Ghostwire: Tokyo, który może być drugą szansą dla tej serii. Fani dynamicznych strzelanek mogą czekać z kolei na DOOM Year Zero, którego tytuł sugeruje na istny powrót do samego początku (choć może wskazywać na prequel). Są także wzmianki dotyczące bardziej tajemniczych tytułów - dla przykładu można podać Project Kestrel, który bez opóźnień miałby się ukazać jeszcze w 2023 roku fiskalnym.

