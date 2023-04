Fallout: New Vegas 2 znajduje się w produkcji? Bethesda dodaje tajemniczy wpis w bazie danych Fallouta 4

Fallout: New Vegas jest grą niemalże ikoniczną. Często uważa się ją za najlepszą trójwymiarową odsłonę cyklu. Nic zatem dziwnego, że od lat potencjalna kontynuacja rozpala wyobraźnię graczy. W ostatnim czasie dokonano ciekawej aktualizacji bazy danych Fallouta 4 na Steamie. Pojawiło się w niej odgałęzienie, które może sugerować, że tworzona jest kontynuacja lub remaster produkcji Obsidianu. Nie jest wykluczone jednak, że może chodzić o jakiś skromny dodatek do czwartej części gry.

W bazie danych plików Fallouta 4 na Steamie pojawił się tajemniczy wpis zatytułowany "newvegas2". Rozpaliło to wyobraźnię wielu fanów serii, bo może sugerować kontynuację niezwykle udanej produkcji Obsidianu.

Omawiana aktualizacja została oczywiście dokonana przez Bethesdę, gdyż dotyczy czwartej odsłony cyklu. Jak można zobaczyć na stronie SteamDB, w bazie pojawiło się niedawno zupełnie nowe odgałęzienie o nazwie "newvegas2". Zazwyczaj tego typu zmiany poprzedzają wprowadzenie do gry nowej zawartości, ale ten przypadek jest szczególnie interesujący. Należy być ostrożnym z wyciąganiem ostatecznych wniosków, kwestia wywołała jednak już niemałe poruszenie w środowisku graczy. Odgałęzienie zostało ostatecznie przez Bethesdę usunięte, ale sprawa nie jest zamknięta. Istnieje kilka możliwych wytłumaczeń tej nieoczekiwanej publikacji.

Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to oczywiście bezpośrednia kontynuacja hitu Obsidianu z 2010 roku. Na tę możliwość wskazuje sama nazwa odgałęzienia. Teoretycznie realizacja takiego przedsięwzięcia jest obecnie bardziej prawdopodobne niż jeszcze kilka lat temu. Deweloper pierwszej części oraz sama Bethesda są teraz w rękach Microsoftu i wydaje się, że ostateczna decyzja w tej sprawie spoczywa w rękach firmy z Redmond. Prawdopodobieństwo kontynuacji zmniejsza jednak fakt, że wpis pojawił się w bazie danych czwartej części gry. Może to być wskazówka, że szykowany jest remaster lub remake oryginalnej produkcji na silniku Fallouta 4 lub jakiś dodatek odwołujący się do pierwotnego New Vegas.

Już wkrótce Bethesda wyda next-genową aktualizację do czwartej części gry. Nie jest wykluczone, że wpis jest jakoś z nią powiązany. Możliwe, że doczekamy się w ramach Creation Club dodatkowych treści nawiązujących do produkcji Obsidianu, a wyciek ma przede wszystkim za zadanie pobudzić wyobraźnię społeczności. Teoretycznie może on być całkowicie kontrolowany i dawać wskazówkę odnośnie tego, co dzieje się za kulisami marki. Fani cyklu byliby zapewne zachwyceni, gdyby okazało się, że chodzi o pełnoprawną odsłonę serii, a opublikowane odgałęzienie jest nieoficjalną formą jej zapowiedzi. Na bardziej szczegółowe informacje będziemy musieli zapewne jeszcze trochę poczekać.

Źródło: PC Gamer, SteamDB