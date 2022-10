Fallout 4 otrzyma next-genową aktualizację dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X|S oraz komputerów osobistych

W tym miesiącu obchodzimy 25-lecie serii Fallout. Co prawda nie zapowiedziano z tej okazji kolejnej odsłony cyklu, ale fani i tak mogą być usatysfakcjonowani. Już teraz zupełnie za darmo można odebrać Fallouta 3 ze sklepu Epic Games, a ponadto lada dzień Fallout New Vegas powinien być dostępny dla subskrybentów usługi Amazon Prime Gaming. Co więcej, szykuje się także miła niespodzianka dla tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie "czwórkę". W drodze jest już next-genowa aktualizacja dla tego tytułu.

Next-genowa łatka będzie dostępna całkowicie za darmo dla posiadaczy dotychczasowych wersji gry. Na pojawienie się aktualizacji będziemy musieli jednak trochę poczekać - Bethesda deklaruje, że w "nowego" Fallouta 4 zagramy dopiero w 2023 roku.

Fallout 4 zadebiutował 10 listopada 2015 roku, a więc liczy sobie niespełna 7 lat. Gra już w momencie premiery nie prezentowała się zbyt efektownie. Mało tego - do dziś można narzekać na słabą optymalizację oraz masę bugów. Na szczęście będziemy jeszcze mieli okazję zapoznać się z odświeżoną wersją produkcji. Bethesda zapowiedziała, że trwają prace nad next-genową aktualizacją do gry, która ma zapewnić różne tryby graficzne (można spodziewać się trybu wydajności z wysoką płynnością), wyeliminować błędy oraz dodać nową zawartość do sklepu Creation Club.

Fallout 4 w nowej wersji pojawi się nie tylko na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S, ale także na komputerach osobistych. Warto podkreślić, że next-genowa łatka będzie dostępna całkowicie za darmo dla posiadaczy dotychczasowych wersji gry, co jest oczywiście bardzo dobrą wiadomością. Na pojawienie się wspomnianej aktualizacji będziemy musieli jednak trochę poczekać - Bethesda deklaruje, że w "nowego" Fallouta 4 zagramy dopiero w 2023 roku. Mamy tylko nadzieję, że twórcy wiedzą co robią i zauważymy sporo ulepszeń względem pierwotnej wersji gry.

Źródło: Bethesda