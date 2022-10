Fallout 3: Edycja Gry Roku do odebrania za darmo w Epic Games Store. Gracze mogą wypróbować także Evoland Legendary Edition

W październiku 1997 roku ukazała się pierwsza część gry Fallout, która zrewolucjonizowała podejście do komputerowych gier RPG i na stałe zagościła w świadomości graczy. Przez 25 lat seria znacząco ewoluowała i dziś już mało kto pamięta rozgrywkę w rzucie izometrycznym. Zmianę postrzegania Fallouta rozpoczęła "trójka" z 2008 roku, która mimo rewolucji w gameplayu spełniła oczekiwania i stała się grą kultową. Miło więc, że można w nią dziś zagrać zupełnie za darmo.

Gracze mogą już za darmo odebrać gry Fallout 3: Edycja Gry Roku i Evoland Legendary Edition. Oferta trwa do 27 października, więc nie ma co zwlekać.

Dziś w sklepie Epic Games Store o godzinie 17:00 pojawił się nowy zestaw gier do odebrania bez ponoszenia żadnych kosztów. Pierwszą darmową produkcją jest wspomniany Fallout 3 w Edycji Gry Roku. Co ważne, to kompletne wydanie, czyli razem z podstawką dostajemy pięć dodatków (Operacja Anchorage, Dzióra, Broken Steel, Point Lookout i Statek Kosmiczny Zet). Co tu dużo mówić - ci, którzy nie grali nie powinni zwlekać z przypisaniem gry do swojego konta. To niezwykle klimatyczny tytuł, którego po prostu nie wypada nie znać.

Wraz z Falloutem 3 gracze mogą za darmo odebrać także grę Evoland Legendary Edition. To RPG akcji z 2019 roku, które wyróżnia się ciekawą, pikselową stylistyką. Gra otrzymała do tej pory bardzo wysokie oceny od graczy, dlatego na pewno warto ją sprawdzić. Zarówno Fallout 3 jak i Evoland będą dostępne do odbioru do 27 października. Zaleca się więc jak najszybciej dodać obie gry do swojego konta. Za równy tydzień po godzinie 17:00 zestaw darmowych gier ulegnie zmianie. Ogłoszono już, że gracze dostaną w prezencie gry Warhammer 40,000: Mechanicus i Saturnalia.

Źródło: Epic Games Store