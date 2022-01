Serial w świecie Fallouta nabiera kształtów. Wiemy już kto będzie za niego odpowiedzialny i kiedy wystartują pierwsze zdjęcia

Amazon Prime, Netflix, HBO czy Hulu to tylko kilka popularnych platform streamingowych, które co rusz próbują przyciągnąć rzeszę odbiorców nową, oryginalną zawartością. Przede wszystkim wysokobudżetowymi serialami, w tym adaptacjami popularnych gier. Tychże pojawia się ostatnimi czasy cała masa. Jedną z nich ma być serial bazujący na cyklu Fallout. Zapowiedziano go co prawda już latem 2020 roku, jednak dopiero teraz dowiadujemy się o produkcji co nieco konkretów. Okazuje się między innymi, że zdjęcia do serialu ruszą jeszcze w tym roku, zaś za reżyserię w odcinku pilotażowym odpowiadać ma Jonathan Nolan, który odpowiedzialny był także za kilka epizodów serialu Westworld.

Projekt, który powstaje na zlecenie Amazon Studios, otrzymał także showrunnerów. Są nimi Graham Wagner (The Office, Silicon Valley) oraz Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Captain Marvel). Producentami wykonawczymi serialu Fallout będą zaś Jonathan Nolan, Lisa Joy oraz Athena Wickham. Co jednak najważniejsze, wsparcia producentom ma udzielać sam Todd Howard (Bethesda Game Studios) oraz James Attman (Bethesda Softworks). Wygląda więc na to, że produkcja znajduje się w dobrych rękach.

Zgodnie z powyższymi doniesieniami na temat startu prac nad serialem, można spodziewać się, że serial będzie dostępny w serwisie Amazon już w przyszłym roku, ewentualnie na przełomie lat 2022/2023. Na ten moment to już wszystko, co wiadomo o nadchodzącej serii. Miejmy jednak nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą kolejne konkrety, a w międzyczasie przypomnijmy jeszcze pierwszy (i póki co jedyny) teaser trailer zapowiadający rzeczony serial:

