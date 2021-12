Project Missouri – powstaje nowe RPG w stylu Disco Elysium od Obsidianu. Za sterami reżyser Fallout: New Vegas

Odważę się napisać, że w ostatnich dwóch latach nie pojawiła się tak przełomowa (a przy tym niezależna) gra jak Disco Elysium z 2019 roku. Ten detektywistyczny, eksperymentalny erpeg cieszy się zresztą dużą popularnością do dziś, otrzymując nowe aktualizacje, nowe porty, edycje czy nowe wersje językowe. Można było więc spodziewać się, że wkrótce powstaną kolejne gry, nawiązujące gameplay'em właśnie do Disco Elysium. Pierwszą z nich ma być Project Missouri - gra przygotowywania nie przez byle kogo, bo przez studio Obsidian, znane chociażby z Pillars of Eternity. Wiele wskazuje na to, że tytuł pojawi się już w 2022 roku.

Project Missouri ma być grą RPG mocno inspirowaną przez Disco Elysium. Według plotek, istnieje spora szansa, że zagramy już w przyszłym roku.

Project Missouri ma być pozbawionym systemu walki erpegiem z morderstwem w tle. Całość ma rozgrywać się w XVI-wiecznej Europie i identycznie jak w przypadku Disco Elysium - skupiać się na wyborach, interakcjach oraz rozwijaniu postaci. To właśnie od tego ostatniego elementu w największej mierze zależeć będzie, w którym kierunku rozwinie się główna fabuła gry. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami od learstera Jeffa Grubba, gra ma być przygotowywana przez Josha Sawyera, odpowiedzialnego dotąd za Icewind Dale II, Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas, oraz za Pillars of Eternity. Jest więc zdecydowanie na co czekać.

Rok 2022 w gamingu zapowiada się naprawdę dobrze, a przynajmniej dużo lepiej niż 2021. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zagramy w takie tytuły jak Dying Light 2, Elden Ring, Elex 2 czy S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Na przełomie 2022 i 2023 roku ma pojawić się także inne, bardzo wyczekiwane dzieło Obsidianu, a mianowicie bazujące na świecie Pillars of Eternity, pierwszoosobowe Avowed. Gra ma otrzymać w pełni otwarty świat, dużo większy (bogatszy) niż ten znany ze Skyrima. Produkcja ma cechować się także bardzo dużą reaktywnością świata i dobrze oddaną fizyką pisaną pod systemy sztucznej inteligencji. Możemy spodziewać się też systemu zmian pogody, gdzie ważne będą także takie zjawiska jak mgła. Całość ma oferować także bardzo rozbudowany edytor postaci oraz wspierać zaplecze modderskie.

Źródło: Gamerant