Xbox Game Pass na styczeń 2022. Koniec plotek - do biblioteki trafia legendarna space opera, ale to niejedyny hit

Większa część technologicznego świata żyje odbywającymi się właśnie targami CES 2022, ale nie samymi newsami sprzętowymi człowiek żyje. Zwłaszcza, gdy jest graczem. Dlatego też miło mi poinformować, że usługi Xbox Game Pass oraz PC Game Pass jeszcze w styczniu wzbogacą się o naprawdę dobre produkcje, z Mass Effect: Legendary Edition na czele. Plotki krążące po sieci od jakiegoś czasu okazują się więc prawdą, ale to niejedyny tytuł, na który powinniście się ucieszyć. Do usługi Microsoftu trafią bowiem jeszcze takie produkcje jak Olija, Outer Wilds, Spelunky 2 oraz świeżutkie i nader ciekawe The Anacrusis (tu jako game preview).

Już dziś usługa Game Pass powiększyła się o trzy nowe gry, w które można grać w chmurze (np. na smartfonie), na konsolach Xbox oraz na pecetach. Mowa o logicznej grze 2D pt. Gorogoa, platformowej przygodówce pt. Olija oraz o logicznej przygodówce pt. The Pedestrian. Poniżej wszystkie znane dotąd styczniowe tytuły, które opatrzyliśmy przy okazji ocenami wersji na PC z Metacritic, abyście od razu wiedzieli, czy warto dany tytuł sprawdzić.

od 4 stycznia 2022 - Gorogoa (chmura, konsole i PC) - 84/100

od 4 stycznia 2022 - Olija (chmura, konsole i PC) - 77/100

od 4 stycznia 2022 - The Pedestrian (chmura, konsole i PC) - 81/100

od 6 stycznia 2022 - Embr (chmura, konsole i PC) - brak oceny

od 6 stycznia 2022 - Mass Effect Legendary Edition (konsole i PC) EA Play - 86/100

od 6 stycznia 2022 - Outer Wilds (chmura, konsole i PC) - 85/100

od 13 stycznia 2022 - Spelunky 2 (konsole i PC) - 91/100

od 13 stycznia 2022 - The Anacrusis (konsole i PC) Game Preiwiev - brak oceny

Przy okazji warto także zaznajomić się z listą gier (poniżej), które już 15 stycznia 2022 opuszczą usługę Xbox / PC Game Pass. Nie martwcie się też, gdy 10 stycznia z repozytorium zniknie PUBG: Battlegrounds, gdyż już 12 stycznia gra powróci do usługi już w darmowym modelu, o czym zresztą pisaliśmy z tym newsie.

Gry, które 15 stycznia 2022 opuszczą usługę Game Pass:

Desperados III (chmura, konsole i PC)

Ghost of a Tale (PC)

Kingdom Hearts III (konsole)

Mount & Blade: Warband (chmura, konsole i PC)

Pandemic (konsole i PC)

Yiik: A Postmodern RPG (PC)

Źródło: Microsoft